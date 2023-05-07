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Месть. Рух не предоставил Ингульцу поле для тренировок во Львове и автобус для передвижения по городу
Клубы не соблюдают регламент
Фото: ФК Рух
"Рух" не обеспечил надлежащих условий пребывания "Ингульцу" перед матчем во Львове, что должна сделать команда, проводящая домашний матч.
Как сообщает “ТаТоТаке”, таким образом руховцы отомстили петровцам за то, что “Ингулец” поступил аналогично во время матча команд в первом круге чемпионата. Отметим, что он был перенесен и прошел 19 апреля.
“Это зеркальный ответ львовян сопернику за прием на недавнем матче в Петровом. Тогда “Ингулец” встретил делегацию “Руха” на вокзале и доставил в гостиницу Сапфир в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить доставку на тренировку в Петрово представители "Ингульца" предложили потренироваться на нестандартном поле у гостиницы. В результате "Рух" арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе ФК "Александрия", - отмечает "ТаТоТаке" в Telegram.
Однако оба клуба поступили не согласно регламенту УПЛ. Правила говорят, что каждый клуб должен предоставить условия для тренировок и проживания гостевой команде.
Матч между "Рухом" и "Ингульцем" запланирован на завтра, 8 мая.
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