  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Месть. Рух не предоставил Ингульцу поле для тренировок во Львове и автобус для передвижения по городу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месть. Рух не предоставил Ингульцу поле для тренировок во Львове и автобус для передвижения по городу

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы не соблюдают регламент

Месть. Рух не предоставил Ингульцу поле для тренировок во Львове и автобус для передвижения по городу

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" не обеспечил надлежащих условий пребывания "Ингульцу" перед матчем во Львове, что должна сделать команда, проводящая домашний матч.

Как сообщает “ТаТоТаке”, таким образом руховцы отомстили петровцам за то, что “Ингулец” поступил аналогично во время матча команд в первом круге чемпионата. Отметим, что он был перенесен и прошел 19 апреля.

“Это зеркальный ответ львовян сопернику за прием на недавнем матче в Петровом. Тогда “Ингулец” встретил делегацию “Руха” на вокзале и доставил в гостиницу Сапфир в Александрии. В ответ на просьбу обеспечить доставку на тренировку в Петрово представители "Ингульца" предложили потренироваться на нестандартном поле у гостиницы. В результате "Рух" арендовал и автобус, и поле на тренировочной базе ФК "Александрия", - отмечает "ТаТоТаке" в Telegram.

Однако оба клуба поступили не согласно регламенту УПЛ. Правила говорят, что каждый клуб должен предоставить условия для тренировок и проживания гостевой команде.

Матч между "Рухом" и "Ингульцем" запланирован на завтра, 8 мая.

По теме
yellow-arrow
Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
yellow-arrow
Голкипер Черноморца Паст парировал два подряд пенальти от Довбика – ВИДЕО
yellow-arrow
УПЛ. Металлист - Львов 1:0. Голодные игры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде