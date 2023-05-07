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Главный тренер Львова не захотел общаться с журналистами после поражения против Металлиста
Вежливо отказал
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный отказался прийти на пресс-конференцию после поражения его подопечных в матче против "Металлиста".
“Просьба относительно разговора к нему была, но он вежливо попросил, если можно, не общаться... Да кто же запретит?! У нас в этом чемпионате регламент, как показывает практика, – далеко не на первом месте”, – говорится в Telegram-канале журналиста UA-Футбол Игоря Семйона “УПЛ жива”.
Для "Львова" это поражение стало восьмым подряд. Последний раз команда не проигрывала еще 18-го марта в матче против "Кривбасса" (2:2).
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