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Главный тренер Львова не захотел общаться с журналистами после поражения против Металлиста

Премьер-лига
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(1 голосов)

Вежливо отказал

Главный тренер Львова не захотел общаться с журналистами после поражения против Металлиста

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный отказался прийти на пресс-конференцию после поражения его подопечных в матче против "Металлиста".

“Просьба относительно разговора к нему была, но он вежливо попросил, если можно, не общаться... Да кто же запретит?! У нас в этом чемпионате регламент, как показывает практика, – далеко не на первом месте”, – говорится в Telegram-канале журналиста UA-Футбол Игоря Семйона “УПЛ жива”.

Для "Львова" это поражение стало восьмым подряд. Последний раз команда не проигрывала еще 18-го марта в матче против "Кривбасса" (2:2).

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
07.05.2023 в 17:05
ФекаЛ мусить вже міняти тренера. Ця недокоманда має вилетіти... Тренер Чіх вже чекає нас вас в аматорах...
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