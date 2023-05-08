Кривбасс - Динамо 0:1. Классика Шовковского

Александр Шовковский добыл две победы на посту тренера "Динамо". Вполне добротный результат, учитывая, что в нынешнем сезоне киевляне далеки от стабильных показателей. Ныне столичный коллектив укрепился в топ-4 и должен ждать осечки "Зари", дабы ворваться в первую тройку команд. Но нужно, как минимум, продолжать стабильно набирать очки, в том числе в Кривом Роге, где у многих топов в нынешней кампании возникали проблемы. Здесь проигрывал "Днепр-1", здесь проигрывала "Заря", здесь, несмотря на итоговый разгром, 70 минут пыхтел "Шахтер". Потому "Динамо" ожидал непростой матч.

"Кривбасс" имеет статус грозы фаворитов, поскольку против них им играть проще. Можно реже стыкаться с мячом и выбегать в свободные зоны, что коллектив Вернидуба умеет делать идеально. На это же, вероятно, коуч планировал делать ставку и сегодня. Он оставил на позиции "девятки" непрофильного, но быстрого Микитишина, оставив того же Дебелко в резерве. У "Динамо" также были замены после победной игры с "Ворсклой" - на левом фланге защиты оказался Дубинчак, заменивший Вивчаренко. Также вынужденно на поле вышел Попов, ведь Дячук отсиживал дисквалификацию.

Первый тайм сегодняшнего матча можно описать всего одним предложением: "Много сумбура, мало мысли". "Кривбасс" начал матч более активно, создав быстрый момент. Хозяева вылетели в атаку правым флангом, Задерака выдал навес в чужую штрафную, откуда головой пробивал Лунев. Опасный удар, отличный сейв Нещерета, но все это мимо статистики. Все из-за офсайда. Криворожане продолжали играть активно, однако немного неорганизованно. "Динамо" было проще защищаться, хотя моменты все равно случались. Особенно старался Капич, который пытался напрягать Нещерета дальними ударами - кипер гостей не подводил.

К середине тайма игра стала равной, а концовка запомнилась давлением "Динамо". Было непросто понять, каким образом столичная команда планировала создавать моменты, но благодаря индивидуальным действиями Бенито и Буяльского кое-что у гостей получалось. Дважды даже были намеки на пенальти из-за возможной игры рукой игроков "Кривбасса". Оба раза судья на точку не указывал. Начало второй половины также осталось за гостями, которые уже традиционно для себя смогли выжать гол сразу после перерыва. Затяжная атака закончилась навесом Андриевского в штрафную, где оставшийся после недавнего углового Попов точно пробил головой. А ведь он не должен был играть, если бы не дисквалификация Дячука. Но Денис попал в старт и вывел свою команду вперед.

По давней традиции, "Динамо" после забитого сбавило обороты, делая ставку на качественную оборону. В целом, их план сработал. "Кривбасс" очень старался придумать что-то впереди, Вернидуб пичкал атаку новыми кадрами (удалось даже дебютировать легионеру Сосе), однако все бестолку. Моментов почти и не было, а удар Капича в компенсированное время точно в руки Нещерета назвать опасным мы можем разве что от бессилия. Что интересно, "Динамо" в конце встречи стало частенько ловить соперника на контрах, однако опасные удары свеженьких Пэрриса и Волошина прошли мимо створа. Но это было и не важно. "Динамо" удержало минимальное преимущество, добыв победу в третьем поединке кряду. Теперь можно говорить с уверенностью, что ниже четвертого столичный клуб не опустится, а если сохранит темп, то может даже подняться на одну-две строчки. А вот "Кривбасс", вероятно, прощается с еврокубками мечтами. "Александрию" за оставшиеся время догнать вряд ли получится.

VBET-лига. 25-й тур

8 мая, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Ассистенты: Виктор Матяш (Донецк), Семен Шлончак (Черкассы)

Кривбасс - Динамо 0:1

Гол: Денис Попов 48

Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков (Клим Приходько 78), Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв, Артур Микитишин (Даниэль Соса 72), Иван Дибанго, Максим Задерака (Роман Дебелко 55)

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Назар Волошин 46), Владислав Ванат (Эрик Рамирес 72), Александр Андриевский, Александр Тымчик, Виталий Буяльский (Антон Царенко 82), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Олабиран Блессинг Муива (Бенито) (Кахим Пэррис 72)

Предупреждения: Дмитрий Хомченовский 28, Роман Дебелко 80 - Александр Андриевский 45+2, Александр Тымчик 64, Кахим Пэррис 74