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Капитан Металлиста 1925: Нас судят очень плохо. В каждой игре то пенальти, то красная карточка, то еще что-нибудь

Премьер-лига
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У харьковчан также есть претензии к судейству

Капитан Металлиста 1925: Нас судят очень плохо. В каждой игре то пенальти, то красная карточка, то еще что-нибудь

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Капитан "Металлиста 1925", Артем Габелок в эфире "ПРОФУТБОЛ Digital" прокомментировал игру команды в матче против "Зари (0:3).

- Сложно для вас складывался этот матч, но могли перевернуть этот матч, если бы забили в конце первого тайма, когда мяч попал в перекладину?

– Да, я считаю, первый тайм у нас сложился более удачно. Мы выходили из-под прессинга, были моменты. Да пропустили быстрый гол, но потом, я считаю, хорошо играли. А вот второй тайм, сами себе привезли и уже посыпались. Потому что, когда 2:0, уже можно сказать, что игра сделана.

– Было видно, что арбитр разрешал играть. Возможно, "Заря" этим пользовалась, играла жестко, за рамкой. Это чувствовалось, что арбитр должен был раньше желтые карточки показывать?

– У нас это чувствуется уже матчей шесть где-то. Нас судят очень плохо, если честно. В каждой игре то пенальти, то красная карточка, то еще что-нибудь. За арбитров я даже не хочу говорить. Это отдельный разговор.

– Статистка по ударам в первом тайме 12:2. "Заря" реально намного больше била, что с этим делать? Как уменьшить количество ударов по вашим воротам?

– Надо работать. "Заря" – это хорошая команда и они сейчас идут на лидирующих позициях и это происходит не просто так. Поэтому нам тяжело с такими командами играть. Надо работать.

- Травма вратаря. То, что вышел молодой Потимков, он где-то уверенность потерял, может быть, как-то его ободрять, успокаивать?

– Да, сейчас такая ситуация, что у каждого есть шанс. Два вратаря травмированы, поэтому сейчас мне кажется, что он будет играть. Поэтому конечно будем подбадривать помогать. Молодой парень, но талантливый.

- В турнирную таблицу заглядываете, смотрите как играют конкуренты, ведь еще не закончилась борьба за право остаться в УПЛ?

- Конечно, сейчас каждое очко для нас очень важно. Мы ничего не решили. Поэтому нужно работать, сейчас каждый матч очень важен для нас.

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В статье: Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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Источник:
Металлист 1925

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