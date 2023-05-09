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Полтавский апсет. Фоторепортаж с матча Минай - Ворскла
Сенсационный результат на Закарпатье
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
"Ворскла" приехала в Минай в статусе фаворита и с шансами продолжить погоню за "Александрией" и в соответствии с местом в Лиге конференций. Впрочем, хозяева, ведущие борьбу за выживание, сенсационно победили полтавчан 2:0 и выбрались из зоны переходных матчей.
Наш фотокор Александр Приходько воочию увидел победу команды Владимира Шарана и делится с вами впечатлениями через свой фоторепортаж.
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