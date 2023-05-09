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Полтавский апсет. Фоторепортаж с матча Минай - Ворскла

Премьер-лига
(2 голосов)

Сенсационный результат на Закарпатье

Полтавский апсет. Фоторепортаж с матча Минай - Ворскла

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" приехала в Минай в статусе фаворита и с шансами продолжить погоню за "Александрией" и в соответствии с местом в Лиге конференций. Впрочем, хозяева, ведущие борьбу за выживание, сенсационно победили полтавчан 2:0 и выбрались из зоны переходных матчей.

Наш фотокор Александр Приходько воочию увидел победу команды Владимира Шарана и делится с вами впечатлениями через свой фоторепортаж.

Фотогалерея

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В статье: Ворскла (Полтава) фото ФК Минай
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