Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925

В десяти последних матчах чемпионата "Заря" набрала 27 очков – это лучший на данный момент показатель в УПЛ. В текущем туре луганчане одержали уверенную победу над "Металлистом 1925" 3:0 - третий из четырех крайних матчей команды Патрика ван Леувена без пропущенных голов. Впрочем, "Заря" все еще за спиной "Шахтера" и "Днепра-1". Удастся ли удержать набранный ход и все же побороться за Лигу чемпионов?

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и сделала крутой фоторепортаж с последней победы луганчан.

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