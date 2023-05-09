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Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925
"Заря" показывает фантастические результаты
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В десяти последних матчах чемпионата "Заря" набрала 27 очков – это лучший на данный момент показатель в УПЛ. В текущем туре луганчане одержали уверенную победу над "Металлистом 1925" 3:0 - третий из четырех крайних матчей команды Патрика ван Леувена без пропущенных голов. Впрочем, "Заря" все еще за спиной "Шахтера" и "Днепра-1". Удастся ли удержать набранный ход и все же побороться за Лигу чемпионов?
Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и сделала крутой фоторепортаж с последней победы луганчан.
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