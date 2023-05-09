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Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925

Премьер-лига
(3 голосов)

"Заря" показывает фантастические результаты

Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

В десяти последних матчах чемпионата "Заря" набрала 27 очков – это лучший на данный момент показатель в УПЛ. В текущем туре луганчане одержали уверенную победу над "Металлистом 1925" 3:0 - третий из четырех крайних матчей команды Патрика ван Леувена без пропущенных голов. Впрочем, "Заря" все еще за спиной "Шахтера" и "Днепра-1". Удастся ли удержать набранный ход и все же побороться за Лигу чемпионов?

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила стадион имени Валерия Лобановского и сделала крутой фоторепортаж с последней победы луганчан.

Фотогалерея

Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 1Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 2Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 3Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 4Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 5Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 6Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 7Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 8Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 9Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 10Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 11Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 12Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 13Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 14Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 15Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 16Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 17Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 18Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 19Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 20Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 21Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 22Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 23Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 24Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 25Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 26Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 27Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 28Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 29Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 30Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 31Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 32Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 33Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 34Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 35Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 36Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 37Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 38Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 39Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 40Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 41Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 42Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 43Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 44Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 45Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 46Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 47Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 48Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 49Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925 - фото 50
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В статье: Заря (Луганск) фото Металлист 1925 (Харьков)
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