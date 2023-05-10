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Стало известно, кто рассудит перенесенный матч Днепр-1 – Александрия
Игра пройдет в четверг, 11 мая
Фото: СК Дніпро-1
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 1-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Александрия".
Главный арбитр матча встречи - Ярослав Козык из Мукачево.
Ассистенты арбитра - Шлончак С. М. (Черкассы), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр - Шурман Д. Л. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража - Кран А. В. (Харьков).
Поединок пройдет 11 мая в Ужгороде на стадионе "Авангард" и начнется в 13:00.
"Днепр-1" с 57 очками занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" идет 5-й, имея в своем активе 38 пункта.
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