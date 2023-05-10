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Диалло в составе сборной Сенегала отправился на молодежный чемпионат мира U-20

Премьер-лига
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Самба - один из лидеров молодежной сборной Сенегала

Диалло в составе сборной Сенегала отправился на молодежный чемпионат мира U-20

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Хавбек "Динамо" Самба Диалло отправился в расположение молодежной сборной Сенегала (U-20) для подготовки и участия в чемпионате мира 2023 года среди молодежных команд (U-20).

Нынешний молодежный чемпионат мира (U-20) пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня. На групповой стадии первенства Сенегал будет выступать в группе "C" с Японией, Израилем и Колумбией.

Напомним, Диалло регулярно привлекается в сборную Сенегала (U-20). В частности, динамовец выступал в её составе на молодежном Кубке африканских Наций 2023 года и стал вместе с ней победителем этого турнира, забив один мяч.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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