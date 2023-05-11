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Кривбасс - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут матч 26 тура чемпионата Украины

Кривбасс - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" лихо начал вторую часть украинского чемпионата. В какой-то момент даже казалось, что пропасть до Лиги конференций не критична и команда уверенно отыграет отставание от "Александрии". Однако в последнее время ребят Юрия Вернидуба начало штормить: поражения "Минаю" и "Черноморцу", ничья с "Ингульцом" и только одна победа в пяти последних турах. В итоге криворожцы уже пропустили вперед "Колос" и сейчас идут только седьмыми. Львовяне в трех последних турах набрали пять очков, однако этого не хватило, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей. Впрочем, благодаря плотности в таблице отставание от спасительной двенадцатой строки составляет всего два балла.

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Эта игра запланирована для проведения в Кривом Роге на стадионе "Горняк", где своих соперников принимает "Кривбасс". Если не помешают воздушные тревоги, судья начнет встречу в воскресенье, 14 мая, в 15:00 по Киеву.

Поединок сейчас не запланирован для показа на телевидении. Увидеть игру вы сможете только на ОТТ-платформе Setanta Sports, работающей по подписке.

Если не хотите платить, но результат встречи вам интересен, следите за всеми событиями на поле благодаря текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол: вместе с ней вы не упустите ни одного важного события на поле. После игры на нашем сайте читайте отчет об игре и смотрите видео обзор ключевых событий.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов)
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