Кривбасс - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

"Кривбасс" лихо начал вторую часть украинского чемпионата. В какой-то момент даже казалось, что пропасть до Лиги конференций не критична и команда уверенно отыграет отставание от "Александрии". Однако в последнее время ребят Юрия Вернидуба начало штормить: поражения "Минаю" и "Черноморцу", ничья с "Ингульцом" и только одна победа в пяти последних турах. В итоге криворожцы уже пропустили вперед "Колос" и сейчас идут только седьмыми. Львовяне в трех последних турах набрали пять очков, однако этого не хватило, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей. Впрочем, благодаря плотности в таблице отставание от спасительной двенадцатой строки составляет всего два балла.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Эта игра запланирована для проведения в Кривом Роге на стадионе "Горняк", где своих соперников принимает "Кривбасс". Если не помешают воздушные тревоги, судья начнет встречу в воскресенье, 14 мая, в 15:00 по Киеву.

Поединок сейчас не запланирован для показа на телевидении. Увидеть игру вы сможете только на ОТТ-платформе Setanta Sports, работающей по подписке.