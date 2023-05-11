Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс - Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут матч 26 тура чемпионата Украины
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" лихо начал вторую часть украинского чемпионата. В какой-то момент даже казалось, что пропасть до Лиги конференций не критична и команда уверенно отыграет отставание от "Александрии". Однако в последнее время ребят Юрия Вернидуба начало штормить: поражения "Минаю" и "Черноморцу", ничья с "Ингульцом" и только одна победа в пяти последних турах. В итоге криворожцы уже пропустили вперед "Колос" и сейчас идут только седьмыми. Львовяне в трех последних турах набрали пять очков, однако этого не хватило, чтобы выбраться из зоны стыковых матчей. Впрочем, благодаря плотности в таблице отставание от спасительной двенадцатой строки составляет всего два балла.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Эта игра запланирована для проведения в Кривом Роге на стадионе "Горняк", где своих соперников принимает "Кривбасс". Если не помешают воздушные тревоги, судья начнет встречу в воскресенье, 14 мая, в 15:00 по Киеву.
Поединок сейчас не запланирован для показа на телевидении. Увидеть игру вы сможете только на ОТТ-платформе Setanta Sports, работающей по подписке.
Если не хотите платить, но результат встречи вам интересен, следите за всеми событиями на поле благодаря текстовой трансляции в
Популярное сейчас
- Сергей Кравченко: Руслана Ротаня провоцировали со скамьи Днепра-1, он не сдержался
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Селезнев: Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных
- Кривбасс - Динамо 0:1. Классика Шовковского
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО