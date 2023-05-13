Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри

На канале UA-Футбол в YouTube произошли изменения. Роберто Моралес мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, поэтому временно прекращает записывать свой влог. Но его работу продолжит известный журналист и комментатор Максим Гиленко.

В своем дебютном видео он вспоминает историю Тараса Ковальчука – известного в прошлом футболиста Прикарпатья, который еще в середине 90-х понимал, кто такие россияне. Сейчас Тарас Степанович сражается за Независимость Украины в рядах ВСУ. Много внимания Максим уделяет поединку Днепра-1 с Александрией, который сопровождался скандалом и подчеркнул необходимость изменений в украинском футболе. Конечно, говорим о еврокубках, а еще оценивает идеи Тьерри Анри относительно изменений правил в футболе и вносит свои предложения.

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