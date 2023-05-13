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Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри
Канал UA-Футбол на YouTube представляет
На канале UA-Футбол в YouTube произошли изменения. Роберто Моралес мобилизовался в Вооруженные Силы Украины, поэтому временно прекращает записывать свой влог. Но его работу продолжит известный журналист и комментатор Максим Гиленко.
В своем дебютном видео он вспоминает историю Тараса Ковальчука – известного в прошлом футболиста Прикарпатья, который еще в середине 90-х понимал, кто такие россияне. Сейчас Тарас Степанович сражается за Независимость Украины в рядах ВСУ. Много внимания Максим уделяет поединку Днепра-1 с Александрией, который сопровождался скандалом и подчеркнул необходимость изменений в украинском футболе. Конечно, говорим о еврокубках, а еще оценивает идеи Тьерри Анри относительно изменений правил в футболе и вносит свои предложения.
В этом выпуске
- 00:08 - Макс Гиленко желает Победы Роберто Моралесу
- 01:17 – История Тараса Ковальчука, который воюет за Украину
- 03:12 – Днепр-1 – Александрия: почему нельзя доигрывать матч через полгода
- 05:31 – Пенальти в ворота Александрии не было
- 08:58 – УЕФА не дружит с логикой
- 10:54 – Полуфиналы Лиги Европы: Юве безнадежен
- 13:53 – Слабая Лига Конференция
- 14:31 – Лига Чемпионов: Холанд в кармане Рюдигера
- 16:33 – Интер – крутой, не стоит его недооценивать
- 19:34 – Как изменить правила футбола к лучшему: дабл-пенальти, временные удаления и ограничения для киперов
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