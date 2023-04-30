Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили

Известный комментатор Роберто Моралес в своем влоге для UA-Футбол рассказывает о самой большой клубной победе в истории Чили – как Коло Коло выиграл Копа Либертадорес в 1991 году. Вы узнаете о мальчике-призраке, за которым охотилась вся полиция Сантьяго, как голкипер Боки покалечил фотокорреспондента, почему фанаты носят цветы на могилу полицейской собаки и при чем здесь вообще Таврия (если что, автомобили Таврия). Роберто, который, как известно, имеет чилийские корни, был свидетелем ярких событий.