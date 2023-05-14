Беланов раскритиковал Динамо за коллаж в честь дня рождения клуба

Динамо опубликовало коллаж в честь 96-летия клуба, на котором изображены звезды команды. На нем не хватает двух легенд клуба.

Бывший футболист "Динамо" Игорь Беланов в своем Facebook-аккаунте отреагировал на это:

"Вчера был очередной юбилей "Динамо". 96 лет! Это - длинная и прекрасная история клуба! И моя в том числе. Клуб выпустил праздничный коллаж с изображением Валерия Васильевича Лобановского и знаковых игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад каждого. Но в силу возраста что-то стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артем Милевский! Веселый, отчаянный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты у нынешнего "Динамо". Я не гордый, но все же."

В следующем посте он вспомнил еще одну звезду клуба: