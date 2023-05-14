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Беланов раскритиковал Динамо за коллаж в честь дня рождения клуба

Премьер-лига
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(2 голосов)

На нем нет обладателя золотого мяча. Также не хватает Алексея Михайличенко

Беланов раскритиковал Динамо за коллаж в честь дня рождения клуба

Фото: Автор - Владимир Раснер

Новина українською

Динамо опубликовало коллаж в честь 96-летия клуба, на котором изображены звезды команды. На нем не хватает двух легенд клуба.

Бывший футболист "Динамо" Игорь Беланов в своем Facebook-аккаунте отреагировал на это:

"Вчера был очередной юбилей "Динамо". 96 лет! Это - длинная и прекрасная история клуба! И моя в том числе. Клуб выпустил праздничный коллаж с изображением Валерия Васильевича Лобановского и знаковых игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад каждого. Но в силу возраста что-то стало со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артем Милевский! Веселый, отчаянный. Изображен рядом с Лобановским. Интересные приоритеты у нынешнего "Динамо". Я не гордый, но все же."

В следующем посте он вспомнил еще одну звезду клуба:

"До сих пор не получил слов извинения или каких-то объяснений по поводу истории с коллажем, посвященным 96-летию великого клуба "Динамо" Киев. Понимаю, что в Монако, где проводят время руководители клуба, сейчас тепло и спокойно. Сам себя ловлю на мысли, может, у меня не только со зрением, но и с памятью проблемы?
Не могу вспомнить выступал ли за "Динамо" олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может Вы помните?
Иначе сложно объяснить почему клуб о нем не вспомнил."

Беланов раскритиковал Динамо за коллаж в честь дня рождения клуба - изображение 1

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В статье: Игорь Беланов Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
14.05.2023 в 23:57
Також не вистачає Олексія МихайличенкА!!! где вы набираете "писателей"???
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