Колос - Александрия 0:2. Интрига практически мертва

Еще перед матчем "Александрия" - "Шахтер" мы писали об изменчивости футбольного восприятия. Еще буквально недавно Руслана Ротаня критиковал каждый второй, однако последние поединки заставили многих изменить свое мнение. Всего три матча, в одном из которых, пускай и натужно, но удалось обыграть "Львов", а в двух других поочередно отобрать очки у "Шахтера" и "Днепра-1" (оба раза по 1:1). Всего пять очков, но здесь важна не турнирные достижения, а имиджевые. "Александрия" понемногу возвращает свои позиции, однако дабы сохранить веру в проект, нужно было любой ценой удержать пятое еврокубковое место.

"Колос" - один из тех, кто хочет данную позицию отвоевать. И именно сегодня против них "горожане" проводили матч. Еще и на выезде. Еще и спустя три дня после изнурительной встречи с "Днепром-1". И без дисквалифицированного ранее Ротаня и огромной кадровой дырой, без Рыбалки, Третьякова, Калитвинцева, Цурикова... Но это не повод для оправданий.

Было понятно, что "Колос", несмотря на статус хозяина поля, не будет бороться за позиционное владение с соперником. Их сила в другом - в игре без мяча, в обороне, в самоотдаче. Однако, увы для них, всего этого добра не было на старте поединка, который ковалевцы провалили вчистую. Уже к 11-й минуте "Александрия" организовала комфортные плюс два, после чего коллективу Вышняка не оставалось ничего, кроме как играть в неудобный футбол. Но это было после двух голов от гостей сегодняшнего матча.

Первый из них во многом сделал Кирилл Ковалец, который отличился во втором поединке кряду. Сегодняшний капитан "горожан" получил на правом фланге пас от Мустафаева, после чего начал смещаться вдоль штрафной. Защитники не встречали хавбека, ожидая, что он готовит передачу, но нет. Кирилл прошел нескольких оппонентов, после чего неожиданно дал в ближний - 0:1. Казалось, что один из лучших киперов УПЛ Волынец такие удары щелкает без особых проблем. Но не сегодня. "Колос" начал приходить в себя, а "горожане" нещадно создавали момент за моментом. После одного из таких пришел второй гол. Мустафаев идеально подал с угла поля, а Логинов нанес из штрафной точный удар головой. 0:2. 11-я минута. Стремительное начало.

При таком раннем преимуществе в два гола, стерильное владение, которым "Александрия" грешила в последние месяцы, выглядело вполне оправданным. Команда неплохо сушила игру, не давая "Колосу" особых шансов подобраться к чужим воротам. С другой стороны, и сам "Колос" особо не запомнился ни стараниям, ни активностью у чужих ворот. Некоторые попытки загрузить мяч через навес в чужую штрафную встречались, однако не более того. "Александрия" же играла спокойно и по счету, при этом имея шанс и на третий гол - Волынец спас после выстрела Мирошниченко.

Второй тайм получился куда менее богатым на события. Казалось, что инициатива будет за "Колосом", который воспользуется усталостью соперника, однако ничего подобного не было. Не особо помогли атакующие замены Вышняка. "Александрия" смотрелась очень уверенно, при этом не торопясь бежать вперед, ведь счет полностью устраивал команду Ротаня. Однако неприятностей избежать не удалось. В середине второго тайма из-за повреждения пришлось менять опорника Михайленко, проведшего один из лучших матчей за "Александрию". До этого, несколько раз жаловался на боль и Ковалец, однако капитан смог продержаться, несмотря на постоянные фолы со стороны соперника.

"Александрия" по делу взяла три бала. Команда Ротаня выдала почти идеальный первый тайм, забив два быстрых гола, а после выключив соперника из игры. Вторая половина была более нервной, но и здесь особых намеков на возвращение интриги замечено не было. Сегодняшние три бала помогли "горожанам" закрепиться на пятой строчке, окончательно убрав из еврокубковой борьбы "Колос". Да и от "Кривбасса" с "Ворсклой" отрыв вполне приличный, а значит пятое место коллектив Ротаня уже вряд ли упустит.

VBET лига. 26-й тур

15 мая. Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос - ФК Александрия 0:2

Голы: Кирилл Ковалец 4, Сергей Логинов 11

Колос: Евгений Волынец, Владимир Лысенко (Евгений Исаенко 46), Павел Ориховский (Кирилл Попов 67), Вадим Милько, Александр Черноморец, Никита Кравченко, Евгений Новак, Сергей Чоботенко, Сергей Болбат (Сергей Мякушко 46), Олег Ильин (Владислав Велетень 67), Андрей Богданов (Олег Криворучко 83)

ФК Александрия: Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец, Андрей Кулаков (Богдан Кобзар 77), Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев, Сергей Логинов, Эмиль Мустафаев (Иван Матюшенко 77), Даниил Скорко, Юрий Копина, Николай Михайленко (Олег Кожушко 68)

Предупреждения: Сергей Чоботенко 25, Андрей Богданов 58, Кирилл Попов 69 - Денис Мирошниченко 39, Николай Михайленко 57, Кирилл Ковалец 75, Юрий Копина 82