Крутой Григорчук, крутые Черноморец и Заря. Символическая сборная 26-го тура УПЛ

Позади 26-й тур УПЛ. Узнали ли мы в нем что-то новое? Особо нет. "Днепр-1" и "Шахтер" добыли не самые яркие, но достаточно важные победы, "Заря" продолжила крушить всех на своем пути, а Григорчук снова доказал свою крутость. На сей раз, его "Черноморец" сумел одолеть "Динамо", что и стало главной новостью и сенсацией игрового дня.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол собрал традиционную сборную лучших игроков по итогам выходных. На этот раз мы сделали ставку на схему 4-2-3-1, которая в наши дни считается одной из наиболее сбалансированных.

Вратарь - Анатолий Трубин, "Шахтер"

Возможно, у кипера "горняков" было не очень много работы, но с той, которая была, он справился достаточно уверенно. На счету Анатолия нет сумасшедших сейвов, однако спокойная игра на ленточке, игра на выходах, а также отбитый удар Головкина - это вполне добротно.

Правый защитник - Владимир Салюк, "Черноморец"

У нас были проблемы с выбором правого фулбека, а потому мы решили использовать на непрофильной позиции Салюка. Центрбек одесситов провел очередной добротный поединок во втором круге. Возможно, на нем есть доля вины при первом забитом голе "Динамо", однако спасал он куда чаще. В том числе, выносил мяч с линии ворот.

Центральный защитник - Максим Имереков, "Заря"

Такая уже судьба у капитана луганчан - быть постоянным гостем нашей сборной. Против "Металлиста" у Максима было не очень много работы сзади, однако он компенсировал это шикарными дальними передачами, а также очередным забитым голом. Уже четвертым в нынешнем сезоне.

Центральный защитник - Василий Кравец, "Ворскла"

Перевод Кравца на позицию центрбека - лучшее решение Виктора Скрипника в этом сезоне. Василий провел дико активный матч против "Ворсклы", часто угрожал чужим воротам во время стандартов (даже попал в штангу), а также своим кроссом по сути выкатил голевой пас на второй гол ворсклян.

Левый защитник - Иван Дибанго, "Кривбасс"

Так получилось, что левый фланг криворожцев в игре против "Руха" был куда активнее правого. Во многом это стало возможным благодаря постоянной активности Дибанго. Да, легионер Вернидуба не забил сам, однако сделал многое для атаки, при этом систематически возвращался на свою половину при атаках оппонента.

Центральный полузащитник - Евгений Шахов, "Заря"

На этом месте вполне спокойно мог оказаться и Владислав Бражко, однако более опытный Шахов заслужил попасть в нашу сборную. Евгений провел очередной эффектный мяч, снова забил и при этом не проваливался в центре поля. Его возвращение после травмы усилило команду.

Центральный полузащитник - Александр Демченко, "Черноморец"

А нужно ли что-то говорить? Зимний новичок одесситов полностью заслужил место в старте команды Григорчука, что он не устает доказывать на протяжении последних игр. В 26-м туре на его счету дубль в ворота "Динамо", который принес важные и статусные три бала.

Правый атакующий полузащитник - Эмиль Мустафаев, "Александрия"

Универсал "горожан" зажег снова. Из-за кадровых проблем Ротань рискнул переставить Мустафаева на правый фланг атаки, а тот в свою очередь отблагодарил тренера. На счету Эмиля дубль из ассистов против "Колоса" и статус одного из самых ценных футболистов тура.

Атакующий полузащитник - Александр Пихаленок, "Днепр-1"

Против "Миная" на выезде тяжело всем, в том числе борцам за золотые медали. Днепряне долго пытались вскрыть оборону соперника, во многом полагаясь на креатив Пихаленка. И ставка сыграла. Именно Александр был одним самых активных игроков матча и именно он отдал победный ассист на Довбика.

Левый атакующий полузащитник - Геннадий Пасич, "Верес"

Еще один универсал в нашей команде. У "Вереса" наладились дела с кадрами, благодаря чему Пасич смог вернуться на фланг атаки, перестав отвечать за оборону. И сразу принес результат. В игре против "Металлиста 1925" Геннадий был, вероятно, самым заметным на поле, забив решающий гол.

Центральный нападающий - Владислав Ванат, "Динамо"

Здесь могли быть многие, но будет Владислав Ванат. Несмотря на поражение его команды. Киевляне точно провели не лучший поединок против "Черноморца", но даже в таком матче имели шанс спастись благодаря действиям своего форварда. В течении двух минут во втором тайма Ванат успел забить сам, а после оформить голевую, что вполне тянет на попадание в нашу команду.

Главный тренер - Роман Григорчук, "Черноморец"

Здесь все очевидно. Одесситы проводят качественную весну, и несмотря на некоторые сбои, достаточно часто радуют игрой и результат. Против "Динамо" Григорчук выбрал правильную тактику со стартовой активностью (2:0 к 11-й минуте), а после не позволил подопечным повесить нос при 2:2, заставив тех до конца бороться за результат.