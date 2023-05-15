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Директор УПЛ рассказал, как Лига будет решать проблему с возможной накладкой матчей в 30-м туре
Днепр-1 и Металлист должны сыграть последний тур на стадионе Авангард в Ухгороде
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполнительный директор
Напомним, по регламенту игры последнего тура чемпионата должны начинаться в одно время, а оба клуба основным зарегистрировали один и тот же стадион в Ужгороде.
– Перед началом сезона клубы регистрировали также резервные стадионы, кроме основных. Мы уже с клубами предварительно обсудили эту ситуацию. В случае необходимости определенный клуб будет проводить свой матч на резервном стадионе. Вопрос будет решаться между "Днепром-1" и "Металлистом".
Возможна ситуация, что их матчи удастся развести, если будет позволять турнирное положение перед этим туром.
– А какие резервные арены у "Днепра-1" и "Металлиста"?
– Согласно положениям регламента УПЛ, в случае невозможности проведения матча на основном стадионе, клуб может сыграть на другой арене из списка стадионов, на которых разрешено проведение матчей без зрителей в условиях военного положения.
– Как будет определяться, позволяет ли турнирное положение развести матчи по дням?
– Матч "Металлиста" должен пройти параллельно матчам его непосредственных конкурентов. У "Днепра" матч с "Кривбассом". И если матч между этими клубами не повлияет существенно на расположение команд в турнирной таблице, то его можно будет провести в другую дату по отношению к матчу "Металлист" – "Черноморец".
У нас по регламенту тур должен быть определен за 12 суток до базовой даты соответствующего тура. Поэтому уже после 27-го тура будут определены даты проведения и время начала матчей 30-го тура. Также нам необходимо будет учесть вопрос обеспечения трансляции всех матчей последнего тура.
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