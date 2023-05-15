Директор УПЛ рассказал, как Лига будет решать проблему с возможной накладкой матчей в 30-м туре

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с возможной накладкой домашних матчей "Днепра-1" и "Металлиста" в 30-м туре.

Напомним, по регламенту игры последнего тура чемпионата должны начинаться в одно время, а оба клуба основным зарегистрировали один и тот же стадион в Ужгороде.

– Перед началом сезона клубы регистрировали также резервные стадионы, кроме основных. Мы уже с клубами предварительно обсудили эту ситуацию. В случае необходимости определенный клуб будет проводить свой матч на резервном стадионе. Вопрос будет решаться между "Днепром-1" и "Металлистом".

Возможна ситуация, что их матчи удастся развести, если будет позволять турнирное положение перед этим туром.

– А какие резервные арены у "Днепра-1" и "Металлиста"?

– Согласно положениям регламента УПЛ, в случае невозможности проведения матча на основном стадионе, клуб может сыграть на другой арене из списка стадионов, на которых разрешено проведение матчей без зрителей в условиях военного положения.

– Как будет определяться, позволяет ли турнирное положение развести матчи по дням?

– Матч "Металлиста" должен пройти параллельно матчам его непосредственных конкурентов. У "Днепра" матч с "Кривбассом". И если матч между этими клубами не повлияет существенно на расположение команд в турнирной таблице, то его можно будет провести в другую дату по отношению к матчу "Металлист" – "Черноморец".

У нас по регламенту тур должен быть определен за 12 суток до базовой даты соответствующего тура. Поэтому уже после 27-го тура будут определены даты проведения и время начала матчей 30-го тура. Также нам необходимо будет учесть вопрос обеспечения трансляции всех матчей последнего тура.