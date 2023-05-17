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Ленс: Блохин был немного старомодным тренером, а Ребров - современный
Хавбек вспомнил тренеров, с которыми работал в Динамо
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Французский вингер Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 года играл за "
“Блохин как тренер был немного старомодным. Затем пришел Сергей Ребров, он был современным, играл в Европе, разбирался в европейском менталитете, а еще он украинец, поэтому понимал всех местных игроков. Ему удалось нас объединить.
Это всегда плохой знак, когда уходит тренер, но считаю то, что мы получили от Сергея было гораздо важнее. "Динамо" дважды становилось чемпионом с ним. Что здесь говорить? Я до сих пор на связи с ним кстати, он звонил мне год назад, когда был в "Ференцвароше". Желаю ему только лучшего, ведь он, по-моему, очень хороший человек и очень хороший тренер.
Он общался со всеми. Постоянно был в правильное время, в правильном месте, был звеном, которого не хватало этой команде. Он налаживал связь игроков с персоналом", - сказал Ленс.
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