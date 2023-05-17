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Ракицкий: Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию

Премьер-лига
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Ракицкий наконец-то ответил на вопрос, почему он поехал играть в Россию после 2014 года

Ракицкий: Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию

Фото: twitter.com/zenit_spb

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий рассказал о помощи раненому бойцу и прокомментировал свои свои выступления в чемпионате России.

– На днях на твоей странице в Instagram появился пост о встрече с раненым воином ВСУ, фанатом "Шахтера". Насколько известно, ты возьмешь на себя все расходы по лечению бойца. Расскажи, что это за история?

– Да, парня зовут Никита. Он получил тяжелые ранения, сейчас проходит лечение. Эти герои жертвуют собой, защищая Украину. Благодаря им мы живы и имеем возможность играть в футбол. Поэтому, считаю, моя задача, как и всех спортсменов, клубов – помогать нашим защитникам. Мы с ним встретились, немного пообщались. Договорились, что когда начнется отпуск, еще приеду, поговорим подробнее. Я многое хотел бы расспросить у него, уверен, у Никиты также есть вопросы ко мне. Я никогда не прячусь – на все отвечу. Главное, чтобы он как можно быстрее выздоравливал, встал на ноги и вернулся к нормальной жизни.

– Насчет вопросов к тебе. Когда генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин давал интервью, его спросили, почему клуб не комментирует факт выступлений Ярослава Ракицкого в чемпионате России с 2019 до 2022 года. Тогда Сергей Палкин пообещал, что в ближайшее время ты дашь собственный комментарий по этой ситуации. Что ты мог бы сказать?

– Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Никто не мог представить такой масштаб агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) война с россией
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Источник:
ФК Шахтар

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Комментарии (2)
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lucky_guy
17.05.2023 в 18:02
"А коли розпочалася повномасштабна війна 24 лютого 2022 року, я того ж дня вирішив розірвати контракт та повернутися до України. Цей вчинок і є моя відповідь." Я знаю, що багато людей ніколи йому не пробачать переїзд в рашку після початку війни, але насправді те що думають люди не так важливо. Головне це вчинки. Ракицький майже не дає інтерв`ю після повернення в Україну, він не займається дурнуватим хайпом як Алієв і не закопує себе все глибше як вася ломаченко. Багато хто помилявся до 24 лютого, але такі люди як Ракицький та Усик все ж відкинули ту погань з голову і обрали світлу сторону.
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Spokoyno (Київ)
17.05.2023 в 18:43
"насправді те що думають люди не так важливо"... Вибачаюсь, а для кого тоді ваш пост Так повернення ЯР це ВЧИНОК, як і той коли він на п'ятому році війни поїхав "радувати око" тих хто знищив його маленьку батьківщину. Так можна його дії порівнювати з тими хто і досі на боці рашистів, а можна з Алієвим, який НІ разу не зраджував! Хоч дійсно іноді Олександра краще не слухати. Я його майже не бачу... ютуб зосереджується на моїх вподобаннях.
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