Ракицкий: Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию

Защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий рассказал о помощи раненому бойцу и прокомментировал свои свои выступления в чемпионате России.

– На днях на твоей странице в Instagram появился пост о встрече с раненым воином ВСУ, фанатом "Шахтера" . Насколько известно, ты возьмешь на себя все расходы по лечению бойца. Расскажи, что это за история?

– Да, парня зовут Никита. Он получил тяжелые ранения, сейчас проходит лечение. Эти герои жертвуют собой, защищая Украину. Благодаря им мы живы и имеем возможность играть в футбол. Поэтому, считаю, моя задача, как и всех спортсменов, клубов – помогать нашим защитникам. Мы с ним встретились, немного пообщались. Договорились, что когда начнется отпуск, еще приеду, поговорим подробнее. Я многое хотел бы расспросить у него, уверен, у Никиты также есть вопросы ко мне. Я никогда не прячусь – на все отвечу. Главное, чтобы он как можно быстрее выздоравливал, встал на ноги и вернулся к нормальной жизни.

– Насчет вопросов к тебе. Когда генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин давал интервью, его спросили, почему клуб не комментирует факт выступлений Ярослава Ракицкого в чемпионате России с 2019 до 2022 года. Тогда Сергей Палкин пообещал, что в ближайшее время ты дашь собственный комментарий по этой ситуации. Что ты мог бы сказать?

– Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол – моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал то, что играл в футбол. А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, я в тот же день решил расторгнуть контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и есть мой ответ. Никто не мог представить такой масштаб агрессии: что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию!

Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело: посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой. Но 24 февраля расставило все по местам – в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира, нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине – вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы.