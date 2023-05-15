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Ракицкий обеспечит лечение и реабилитацию раненого бойца ВСУ. ФОТО

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(2 голосов)

Никита Стецюра - боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и фанат Шахтера

Ракицкий обеспечит лечение и реабилитацию раненого бойца ВСУ. ФОТО

instagram.com/fcshakhtar

Новина українською

Защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий встретился с раненым украинским бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, представителем фанатского движения "Шахтера" Никитой Стецюрой.

Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.

Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и другую экипировку клуба, а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию нашего бойца.

"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам!

Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера"!

Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой!

Слава Украине, - написал сам Ракицкий в Инстаграме.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) война с россией
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.05.2023 в 20:08
Хоч так
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0
-2
efim423 (odessa)
15.05.2023 в 20:05
показуха
Ответить
0
-2

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