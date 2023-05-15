Ракицкий обеспечит лечение и реабилитацию раненого бойца ВСУ. ФОТО

Защитник " Шахтера " Ярослав Ракицкий встретился с раненым украинским бойцом 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, представителем фанатского движения "Шахтера" Никитой Стецюрой.

Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.

Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и другую экипировку клуба, а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию нашего бойца.

"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам!

Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера"!

Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой!

Слава Украине, - написал сам Ракицкий в Инстаграме.