Ракицкий обеспечит лечение и реабилитацию раненого бойца ВСУ. ФОТО
Никита Стецюра - боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и фанат Шахтера
instagram.com/fcshakhtar
Защитник "
Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.
Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и другую экипировку клуба, а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию нашего бойца.
"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам!
Рад поддержать украинского воина и болельщика "Шахтера"!
Здоровья, Никита! Верю в самое быстрое восстановление, я с тобой!
Слава Украине, - написал сам Ракицкий в Инстаграме.
Популярное сейчас
- Днепр-1 рядом с Шахтером, Александрия защитила 5 место. Результаты и расписание матчей УПЛ
- УПЛ. Минай - Днепр-1 0:1. Сквозь зубы
- Над Брянской областью был ликвидирован старший борттехник российского вертолета Ми-8
- В Мариуполь приехали ультрас РФ, они устроили "российский шабаш" на стадионе им. Бойко
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО