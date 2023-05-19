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Капич: Вернидуб - одна из главных причин, почему я приехал в Украину и в Кривбасс

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек высоко отозвался об украинском тренере

Капич: Вернидуб - одна из главных причин, почему я приехал в Украину и в Кривбасс

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Рифет Капич назвал двух тренеров, которые сыграли большую роль в его карьере.

‒ Горан Саблич и Юрий Вернидуб сыграли огромную роль в моей карьере. Я им всегда буду за это благодарен. Саблич меня многому научил - он сам был мастеровитым защитником, и мог со своей стороны многое мне подсказать, как центральному полузащитнику - как открываться, как занимать позицию. Горан, тебе только спасибо за советы и шансы! Легенда, поигравшая за "Хайдук" и "Динамо".

Юрий Вернидуб - это человек, о котором я могу сказать, что это герой. Чтобы так выступить в Лиге чемпионов, и посреди чемпионата сесть и поехать защищать свою страну! Одна ситуация, а сколько она вам говорит о Вернидубе, как о человеке! А как тренер, вы сами все знаете - переиграть "Реал", создать такой коллектив! Юрий Вернидуб - одна из главных причин, почему я приехал в Украину и в "Кривбасс". Для меня было важно с таким человеком еще поработать.

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‒ Ладно, Вернидуб вернулся домой и звал вас в свой новый клуб. А какие были слова Саблича, когда он услышал, что вы собираетесь в УПЛ?

‒ Он поддержал меня и сказал, что это мой шанс себя проявить. У него об Украине только хорошие слова и воспоминания, тем более, он играл здесь за "Динамо" (Киев) в еврокубках, получил столько титулов и трофеев. Горан пожелал мне удачи и сказал: "Там, в Украине, ты можешь показать все свои умения в работе с мячом". Слава Богу, так все и идет, я постоянно играю, команда доверяет мне игровое время. Слова Саблича для меня - это как истина. Я, как был ребенком, смотрел "Динамо" и "Шахтер" по телевизору, а сейчас выхожу против них! Это "вау"!

‒ Были ли удивлены, когда узнали, что Вернидуб после Лиги чемпионов уехал на войну?

‒ С одной стороны - я не удивился, потому что еще в "Шерифе" знал, как он любит свою страну. С другой стороны - поверить в то, что ты обыгрываешь "Реал" и с футбольного поля сходишь воевать, было очень трудно. Это такой поступок, который много говорит о человеке, - резюмировал Капич.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Горан Саблич Рифет Капич
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