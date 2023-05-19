Ворскла - Кривбасс 1:0. Реванш Скрипника

Вероятно, болельщики-оптимисты "Ворсклы" и "Кривбасса" верили, что их команды все еще находятся в гонке за пятым еврокубковым местом. Пессимисты скорее наоборот были уверенны, что нынешнее отставание от "Александрии" (семь балов для криворожан и девять для полтавчан) отыграть почти невозможно. Истина же, традиционно, была посередине. И "Кривбасс", и "Ворскла" имели математический шанс опередить "горожан" за последние четыре тура, однако для этого обязательно нужно было не оступаться на финише кампании. А потому сегодняшнюю осечку можно было приравнивать к катастрофе.

Обе команды обладали кадровыми проблемами. Виктор Скрипник в очередной раз изменил пару центрбеков, выпустив сегодня Кравца и Рамиреса. Последний за последние семь туров отыграл целых две минуты, а потому данное решение вполне можно назвать неожиданным. Тем более, что в запасе остался более опытный Чеснаков, который, вероятнее всего, не готов к игре в старте. У "Кривбасса", помимо давних травм Вернидуба-младшего и Семенова, нынешний тур пропускал Бескоровайный, а потому в пару к Стецкову пришлось ставить непрофильного Рябова. Помимо этого, в лазарете гостей по-прежнему находятся Микитишин, Банада, Устименко и Татарков.

Сразу оговоримся, что первая половина встречи прошла без голов, что можно назвать вполне справедливым исходом. Нельзя сказать, что команды на полтавском поле играли плохо, однако и моментов создали слишком мало, дабы кричать о несправедливости судьбы. "Кривбасс" неплохо играл на флангах. Большинство комбинаций шли через правое крыло, где активничал Задерака, однако при быстрых выпадах делалась ставка на противоположный край, где на скорости могли убежать Дибанго или Соса. Интересно, что при всем вышесказанном, самым опасным футболистом тайма стал Лунев - его два удара со средних дистанций прошли очень рядом со створом ворот Исенко.

"Ворскла" немного больше владела мячом, однако у чужих ворот терялась. Оборона криворожан смотрелась весьма добротно, не оставляя пространства в штрафной Клищука. Помимо этого, гости смогли неплохо закрыть Сефери, который с мячом встречался достаточно редко. По итогу, за первый тайм команды нанесли на двоих восемь ударов, однако лишь один из них достиг створа ворот. Не густо.

Второй там "зелено-белые" начали гораздо активнее. Особенно хорошо заработал левый фланг, где после одного из выпадов классический для себя момент создал Сефери - получил сферу на левом крыле, посадил на замахе оппонента, а после пробил сильно в дальний. Все хорошо, если бы сфера попала в створ, но нет. Мяч прошел выше. Следующая атака "Ворсклы" пришла через десять минут и была она опаснее предыдущей. Шикарное подключение Пердуты закончилось его прострелом в штрафную и поочередными ударами Павлюка и Кане. Очень опасно, но оборона смогла защитить ворота "Кривбасса".

И все же гол хозяев пришел, что можно назвать вполне справедливым. Павлюк передачей нашел на левом фланге Бацулу, который длинной закидушкой подал на голову Степанюка. Форвард отклеился от Стецкова, после чего идеально точно пробил в дальний угол ворот Клищука. Казалось, что мяч летел достаточно медленно, однако отбить его было сложно. "Кривбассу" особо ничего не оставалось, кроме как идти в атаку, однако полтавчане были готовы к данному развитию событий. Моментов у криворожан было минимум, а самым интересным эпизодом стал возможный фол Челядина против Лунева в чужой штрафной. Правда арбитр свистнул в другую сторону, что можно назвать спорным решением.

"Кривбасс" попытался в концовке зажать "Ворсклу" в их штрафной, однако ограничился лишь двумя моментами. Да, неплохими моментами, но оба раз кипер Исенко выручил полтавчан. Хозяева же достаточно грамотно тянули время, Скрипник провел несколько замен, позволив вернуться после травм Юрченко и Чеснакову, что также помогло "зелено-белым" удержать победный счет. "Ворскла" берет три бала, отомстив "Кривбассу" за поражение в первом круге. Теперь именно полтавчане запрыгнули на шестое место, однако до "Александрии" достаточно далеко. Хотя шансы на еврокубки все равно остаются.

VBET-лига. 27-й тур

19 мая, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Ворскла - Кривбасс 1:0

Гол: Руслан Степанюк 62

Ворскла: Павел Исенко, Игорь Пердута, Лукас Рамирес, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов (Владимир Чеснаков 90+2), Евгений Павлюк, Василий Кравец, Андрей Бацула, Артем Челядин (Владлен Юрченко 71), Ибрахим Кане (Илья Крупский 82)

Кривбасс: Андрей Клищук, Вячеслав Рябов (Евгений Опанасенко 81), Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич, Даниэль Соса (Владислав Семотюк 60), Дмитрий Хомченовский, Максим Лунёв (Тимур Кораблин 78), Роман Дебелко, Иван Дибанго, Максим Задерака

Предупреждения: Таулян Сулейманов 24, Евгений Павлюк 42, Руслан Степанюк 52 - Иван Дибанго 29, Максим Задерака 34, Даниэль Соса 51