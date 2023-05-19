Шахтер - Верес 2:1. Зеркальный ответ Днепру-1

Опытных зрителей украинского футбола уже давно не смущает факт обменов стадионов в рамках сезона. К примеру, в первом круге "Верес" согласился на просьбу "Шахтера" сыграть во Львове, благодаря чему имел возможно принимать "горняков" в родном Ровно во втором круге. И для них это важно. Да, стадион имеет нефартовую ауру (всего две домашние победы в сезоне), однако в родных стенах играть всегда проще. Тем более, против фаворита, которому обязательно нужно брать максимум. "Днепр-1" провел свой поединок на два часа раньше, добыв очередную победу на характере. И временно возглавил таблицу. Йовичевичу нужно было отвечать.

У "Шахтера" хватало кадровых проблем перед сегодняшним матчем. Главная из них - дисквалификация Бондаренко, который набрал отличную форму, однако в Ровно отправился лишь в качестве зрителя. Не вышел сегодня на поле и фактурный Траоре, который восстанавливается после травмы. Помимо этого, слева в атаке не смог появиться Крыськив, из-за чего туда пришлось ставить Топалова, играющего достаточно редко. У "Вереса" кадровая ситуация куда лучше. Еще недавно команда страдала из-за травм защитников, однако ныне все настолько все хорошо, что Вирт пошел на риск, сыграв в оборонительные 5-4-1. А коуч ровенчан редко отказывается от базовых 4-2-3-1.

Первый тайм, увы, особо не запомнился зрителю. "Верес" старался играть компактно и агрессивно, в то время как "Шахтер" традиционно мучался против обороняющихся команд. Особенно сильно это стало тревожить "горняков" в последнее время, поскольку против "Ингульца" и "Александрии" команда провела достаточно серые матчи, не зная как правильно создавать моменты против низкого блока. Нечто схожее было и сегодня, правда в отличие от двух последних встреч, "оранжево-черным" удалось забить до перерыва. И гол пришел почти из ничего. Степаненко перехватил мяч в центре поля, нашел передачей Судакова, который отправил сферу на правое крыло. Там с мячом оказался Зубков, который смог сместиться под ударную левую, пробить, попасть в Вовченко, подобрать мяч, пробить снова и открыть счет. Получилось немного сумбурно, но для номинальных гостей важен результат.

"Верес" же в первые 45 минут вперед особо не лез, однако свой момент создать сумел. Помог стандарт, который случился еще при счете 0:0. Клец выполнил добротный навес, однако ни Вовченко, ни Балан до мяча дотянуться не сумели. Поверьте, было опасно, даже несмотря на отсутствие точного удара. Однако без забитого гола ни один момент не имеет особого смысла. "Шахтер" же свой минимум воплотил в максимум, сумев уйти на перерыв в роли лидера. Уже на первой минуте второго тайма "горняки" могли окончательно хоронить интригу. Курко в простой ситуации умудрился сыграть рукой в своей штрафной, вследствие чего арбитр указал на точку и показал провинившемуся желтую. К мячу подошел Сикан и пробил не важно - Когут спас свою команду и оставил интриги при жизни.

С каждой минутой "Шахтер" увеличивал давление. Защитники "Вереса" часто не успевали за соперником, каждый из тройки центрбеков к 60-й минуте был награжден желтой, в то как хозяева создали несколько неплохих моментов. Один из них обязан был приводить к голу, однако все тот же Сикан, который идеально разобрался в чужой штрафной, с идеальной позиции пробил мимо створа чужих ворот. А это было сделать ой как непросто. И когда начало казаться, что второй гол "горняков" - дело нескольких минут, "Верес" умудрился сравнять счет. Предшествовали всему этому замены Вирта, который решил освежить атаку. И не прогадал, ведь именно свеженький Шарай нанес шикарный удар из-за пределов штрафной, завершив комбинацию после подачи углового. Красота и сумасшедшая интрига перед завершающим отрезком поединка.

Ровенчане максимально плотно прижались к своей штрафной, однако ни это, ни наличие тройки центрбеков не спасло их от второго гола. Гола, сделанного защитниками "горняков" - Ракицкий выполнил идеальную подачу в штрафную, а Матвиенко головой завершил сей навес. Данный гол окончательно убил "Верес", у которого ни сил, ни времени не было, дабы сравнять во второй раз. "Шахтер" сумел добыть непростую победу в фактически гостевом матче, вновь оторвавшись на два бала от "Днепра-1". Однако впереди у "горняков" сверхтяжелый график - "Заря", днепряне и "Ворскла". Настоящая испытание для лидера гонки.

VBET-лига. 27-й тур

19 мая, Ровно, стадион "Авангард"

Шахтер - Верес 2:1

Голы: Александр Зубков 35, Николай Матвиенко 83 - Владислав Шарай 74

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Кевин Келси 75), Дмитрий Топалов (Дмитрий Крыськив 65), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Андрей Тотовицкий 88), Егор Назарина, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 88)

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун (Владислав Шарай 70), Семен Вовченко, Андрей Близниченко, Михаил Шестаков (Николай Гайдучик 70), Дмитрий Клёц (Александр Лебеденко 70), Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 84), Александр Маткобожик, Валерий Кучеров, Денис Балан, Василий Курко

Предупреждения: Гиорги Гочолейшвили 37 - Семен Вовченко 38, Василий Курко 46, Александр Маткобожик 60

Нереализованный пенальти: Даниил Сикан 47