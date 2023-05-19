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Шахтер - Верес 2:1. Зеркальный ответ Днепру-1

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Горняки" быстро возвращают лидерство в таблице

Шахтер - Верес 2:1. Зеркальный ответ Днепру-1

Фото: ФК Шахтар

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Опытных зрителей украинского футбола уже давно не смущает факт обменов стадионов в рамках сезона. К примеру, в первом круге "Верес" согласился на просьбу "Шахтера" сыграть во Львове, благодаря чему имел возможно принимать "горняков" в родном Ровно во втором круге. И для них это важно. Да, стадион имеет нефартовую ауру (всего две домашние победы в сезоне), однако в родных стенах играть всегда проще. Тем более, против фаворита, которому обязательно нужно брать максимум. "Днепр-1" провел свой поединок на два часа раньше, добыв очередную победу на характере. И временно возглавил таблицу. Йовичевичу нужно было отвечать.

У "Шахтера" хватало кадровых проблем перед сегодняшним матчем. Главная из них - дисквалификация Бондаренко, который набрал отличную форму, однако в Ровно отправился лишь в качестве зрителя. Не вышел сегодня на поле и фактурный Траоре, который восстанавливается после травмы. Помимо этого, слева в атаке не смог появиться Крыськив, из-за чего туда пришлось ставить Топалова, играющего достаточно редко. У "Вереса" кадровая ситуация куда лучше. Еще недавно команда страдала из-за травм защитников, однако ныне все настолько все хорошо, что Вирт пошел на риск, сыграв в оборонительные 5-4-1. А коуч ровенчан редко отказывается от базовых 4-2-3-1.

Первый тайм, увы, особо не запомнился зрителю. "Верес" старался играть компактно и агрессивно, в то время как "Шахтер" традиционно мучался против обороняющихся команд. Особенно сильно это стало тревожить "горняков" в последнее время, поскольку против "Ингульца" и "Александрии" команда провела достаточно серые матчи, не зная как правильно создавать моменты против низкого блока. Нечто схожее было и сегодня, правда в отличие от двух последних встреч, "оранжево-черным" удалось забить до перерыва. И гол пришел почти из ничего. Степаненко перехватил мяч в центре поля, нашел передачей Судакова, который отправил сферу на правое крыло. Там с мячом оказался Зубков, который смог сместиться под ударную левую, пробить, попасть в Вовченко, подобрать мяч, пробить снова и открыть счет. Получилось немного сумбурно, но для номинальных гостей важен результат.

"Верес" же в первые 45 минут вперед особо не лез, однако свой момент создать сумел. Помог стандарт, который случился еще при счете 0:0. Клец выполнил добротный навес, однако ни Вовченко, ни Балан до мяча дотянуться не сумели. Поверьте, было опасно, даже несмотря на отсутствие точного удара. Однако без забитого гола ни один момент не имеет особого смысла. "Шахтер" же свой минимум воплотил в максимум, сумев уйти на перерыв в роли лидера. Уже на первой минуте второго тайма "горняки" могли окончательно хоронить интригу. Курко в простой ситуации умудрился сыграть рукой в своей штрафной, вследствие чего арбитр указал на точку и показал провинившемуся желтую. К мячу подошел Сикан и пробил не важно - Когут спас свою команду и оставил интриги при жизни.

С каждой минутой "Шахтер" увеличивал давление. Защитники "Вереса" часто не успевали за соперником, каждый из тройки центрбеков к 60-й минуте был награжден желтой, в то как хозяева создали несколько неплохих моментов. Один из них обязан был приводить к голу, однако все тот же Сикан, который идеально разобрался в чужой штрафной, с идеальной позиции пробил мимо створа чужих ворот. А это было сделать ой как непросто. И когда начало казаться, что второй гол "горняков" - дело нескольких минут, "Верес" умудрился сравнять счет. Предшествовали всему этому замены Вирта, который решил освежить атаку. И не прогадал, ведь именно свеженький Шарай нанес шикарный удар из-за пределов штрафной, завершив комбинацию после подачи углового. Красота и сумасшедшая интрига перед завершающим отрезком поединка.

Ровенчане максимально плотно прижались к своей штрафной, однако ни это, ни наличие тройки центрбеков не спасло их от второго гола. Гола, сделанного защитниками "горняков" - Ракицкий выполнил идеальную подачу в штрафную, а Матвиенко головой завершил сей навес. Данный гол окончательно убил "Верес", у которого ни сил, ни времени не было, дабы сравнять во второй раз. "Шахтер" сумел добыть непростую победу в фактически гостевом матче, вновь оторвавшись на два бала от "Днепра-1". Однако впереди у "горняков" сверхтяжелый график - "Заря", днепряне и "Ворскла". Настоящая испытание для лидера гонки.

VBET-лига. 27-й тур
19 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Шахтер - Верес 2:1
Голы: Александр Зубков 35, Николай Матвиенко 83 - Владислав Шарай 74
Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Гиорги Гочолейшвили, Даниил Сикан (Кевин Келси 75), Дмитрий Топалов (Дмитрий Крыськив 65), Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Андрей Тотовицкий 88), Егор Назарина, Ярослав Ракицкий (Богдан Михайличенко 88)
Верес: Богдан Когут, Роман Гагун (Владислав Шарай 70), Семен Вовченко, Андрей Близниченко, Михаил Шестаков (Николай Гайдучик 70), Дмитрий Клёц (Александр Лебеденко 70), Геннадий Пасич (Виталий Дахновский 84), Александр Маткобожик, Валерий Кучеров, Денис Балан, Василий Курко
Предупреждения: Гиорги Гочолейшвили 37 - Семен Вовченко 38, Василий Курко 46, Александр Маткобожик 60
Нереализованный пенальти: Даниил Сикан 47

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В статье: Шахтер (Донецк) Верес (Ровно)
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Комментарии (23)
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Геродот (Винница)
19.05.2023 в 19:42
Очередная вымученная победа Шахтера, да и ту чуть не упустили. Четырех новых игроков выпустил Йовичевич в составе, а игра все та же: куча брака в передачах что у молодых, что у опытных, потеря мяча на ровном месте, никакой остроты в атаке. Сразу вспоминается известная басня: а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Все выглядели серо, разве что Зубков выделялся, по сути сам сделав первый гол. Атаки без Траоре нет, Сикан вообще никакой, да еще и пенальти запорол. Посмотрел, как он подходил к мячу, и сразу подумал, что не забьет. Так и случилось. А еще обижается, что его болелы хейтят. Правильно хейтят, иди в молодежку, раз не способен показывать нужный уровень. А то гонору выше крыши, а мастерства ноль. Верес играл слабо, всего 2 удара по воротам за всю игру, но они и играли соответственно своему месту в таблице - 10-му. А что играл лидер, разве было видно? Тут все больше появляется мысль, что Йовичевич сел не в свои сани. Наверное в следующей игре многое решится - ведь Заря сегодня имеет одну из самых мощных атак в вышке. Накостыляют Шахтеру с такой немощной игрой. А затем Днепр-1 завершит, если Шахтер не прыгнет выше головы. Ведь в Днепре-1 есть Довбик - явный лидер, снова забивший сегодня, чего совсем нет у Шахтера. В общем, пора запасаться валидолом.
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 19:59
всем известно, что сикан - не футболист, а боксёр! ))
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+2
-2
Siren05 (Мариуполь)
19.05.2023 в 20:46
Согласен, последние игры ШД - неубедительные и невыразительные. Сдали почти все. В этой игре особенно Судаков, Гочолейшвили играли гораздо ниже своих способностей. Ну а Сикан - это вообще аут, Кесли - той же пробы. На уровне сыграли только Ракитский, Матвиенко и Зубков. Похоже, что Заря , да и Днепр-1 могут им накостылять. Во всяком случае эти 2 команды получше сейчас смотрятся, особенно Заря
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0
0
DNI (Lviv)
19.05.2023 в 19:38
Адміністрація юа-футбол пропрацюйте рішення аля як в ютубі, коли іноземномовні коментарі при кліку перекладаються на рідну мовуКурва усі!! вище 14 коментарів і всі іноземною якою не оперую ( мус вкл. гугл-транслейт)А так нічого...обговорюйте далі "високі" матерії
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+1
-6
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scorpius (Ck)
19.05.2023 в 19:44
Не подобається - то не читай, якщо вже так огидно, у нас начебто вільна демократична країна, ніхто ні до чого не змушує.
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+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 19:55
слышишь, "титульный", ты сначала научись знаки препинания ставить, а то придётся требовать от администрации сайта необходимые для этого инструменты!)) понапишут набор слов (тут таких много) и думай, шо оно хотело "сказать"...
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+3
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.05.2023 в 21:01
Бовдур.
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0
0
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scorpius (Ck)
19.05.2023 в 19:27
Победа при неубедительной игре - ну ладно, это мы уже видели, незабитый пеналь чтоб закрыть игру - тоже. Вопрос в другом. В следующем туре Шахтеру играть с Зарей и с такой игрой вероятность потерять очки стремится к 90-100%, причем даже не особо важно что именно произойдет - ничья или проигрыш Шахтера, при любом раскладе нужно будет побеждать прямого конкурента за золото, а глядя на то как Сикан бил пенальти, возникают большие сомнения и в этом.
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+3
-2
fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 19:09
на молодёжном ЧМ 2019 играли супряга,сикан и какой-то холандвопросы есть?понятно что его выпустили от безысходности.но держать на поле это полено 75 минут???как тренер йовичевич не пододходит шахтёру.
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-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.05.2023 в 19:02
С победой!!!
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-3
fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 19:18
у михайличенко четвёртая жёлтая,стеклянный швед опять сломался?траоре травмирован?с кем играть?с сиканом.у келси вроде тоже три жёлтых.это пи...ц
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-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 19:52
потому что дебилы получают жк на ровном месте!
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-2
tolina-ystas (Краматорск)
19.05.2023 в 18:58
Игра Шахтёра очень мучительная.Этот состав совершенно бесперспективный.Забив мяч команда прекращает играть.Трубин начал пропускать с огромных расстояний-пора ему отдохнуть.Сикан бьющий 11метровый это нонсенс.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 18:59
там хоть пеналь 100% был, а то нытики щас разноются?))
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-3
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scorpius (Ck)
19.05.2023 в 19:01
Защитник рукой остановил мяч в штрафной
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-3
fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 19:03
трубин "летает"в облаках.спит и видит себя за рубежом.сколько ударов нанёс верес по воротам шахтёра?со второго трубин пропустил.жаль травмирован резник.играл бы он.трубину нужно посидеть на лавке.сегодня в запасе было три вратаря???для чего
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+2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 19:05
трубин пару выносов с правой ноги сделал в аут (это только то, что я увидел, т.к. на смотрел бОльшую часть матча) - подзазвездился толян
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 18:54
йойо должен после сезона свалить сам, если есть совесть
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scorpius (Ck)
19.05.2023 в 18:56
Сомневаюсь
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fanatSD (донецк)
19.05.2023 в 19:11
согласен и пусть прихватит с собой сикана и не только
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 20:04
челси их не потянет)))))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2023 в 18:54
с победой! но не с игрой!
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scorpius (Ck)
19.05.2023 в 18:54
Шахтер без валидола - не Шахтер))
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