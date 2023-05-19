Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1

"Днепр-1" провел очередной сложный матч. Но взял очередные три очка. Днепряне уже не первый раз в этом сезоне сами создали себе проблемы, а потом принялись героически их решать. Очки в таблицу идут, но нервные клетки у болельщиков разрушаются.

На матче побывал и фотокорреспондент UA-Футбола Александр Приходько. Он попытался поймать самые яркие мгновения этого противостояния на свой фотообъектив и у него, безусловно, получилось. Смотрите ниже в галерее.

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