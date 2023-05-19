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Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Победный гол на 90+4-й минуте

Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" провел очередной сложный матч. Но взял очередные три очка. Днепряне уже не первый раз в этом сезоне сами создали себе проблемы, а потом принялись героически их решать. Очки в таблицу идут, но нервные клетки у болельщиков разрушаются.

На матче побывал и фотокорреспондент UA-Футбола Александр Приходько. Он попытался поймать самые яркие мгновения этого противостояния на свой фотообъектив и у него, безусловно, получилось. Смотрите ниже в галерее.

Фотогалерея

Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 2Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 3Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 4Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 5Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 6Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 7Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 8Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 9Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 2Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 3Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 4Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 5Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 6Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 8Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 9Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 7Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 2Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 3Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 4Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 5Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 6Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 7Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 8Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 9Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 1Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 2Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 3Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 4Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 5Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 6Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 7Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 8Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 9Последние мгновения – решающие. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Колос 2:1 - фото 10
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