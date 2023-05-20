Пятов: Арбитр Иванов искал возможность создать голевой момент для Днепра-1 в матче с Колосом

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнениями на счет судейства в рамках матчей заключительных туров УПЛ.

– Андрей, чемпионская гонка вышла на финишную прямую. Какие впечатления от этого сложного сезона в целом?

– В этом сезоне чемпионат отличается от многих предыдущих тем, что на всех этажах турнирной таблицы идет серьезная борьба, в том числе и за чемпионство. Думаю, болельщикам интересно наблюдать за этой борьбой. Такого напряжения давно в нашем чемпионате не было. Мы постараемся в трех оставшихся турах сделать все, чтобы сохранить свое преимущество и завоевать чемпионство. Сейчас, в военное время, этот титул как никогда важен для нас. Главное, чтобы была честная борьба.

– Распространялась информация, что чтобы снизить вероятность судейских ошибок и, как вы говорите, создать равные условия для честной борьбы и определения чемпиона, на матчах лидеров до конца сезона будет работать система VAR. В 27-м туре на матчах и "Шахтера", и "Днепра-1" VAR уже работал. Это облегчило работу арбитрам?

– Безусловно, VAR позволяет избежать спорных ситуаций на поле и значительно повышает качество судейства. Вспомните, сколько спорных, сомнительных 11-метровых было назначено без VAR в последнее время. Но VAR не решает все проблемы. Есть эпизоды, которые мы видим на поле, но скажем так, работа VAR на них не распространяется. К примеру, вчера привлекло внимание решение арбитра Юрия Иванова, который на 80-й минуте матча "Днепр-1" – "Колос" при счете 1:1 назначил свободный удар в штрафной площадке "Колоса" в сторону ворот команды из Ковалевки за затяжку времени голкипером . Я в футболе больше 20 лет. Как голкипера, меня это решение возмутило. Арбитры лояльно относятся к правилу шести секунд – в каждом матче можно найти несколько подобных эпизодов. Иногда подсказывают: "Вводите мяч!" А здесь рефери на ровном месте при ничейном счете в очень нужное время создал голевой шанс для "Днепра-1". Создается впечатление, что арбитр ждал, искал этот эпизод, воспользовался правилами и создал голевой момент для "Днепра-1". Не "Днепр-1" создал, а именно арбитр. Это, если не ошибаюсь, тот самый судья, несколько туров назад назначивший странный пенальти в ворота "Ингульца" в матче с тем же "Днепром-1" и тоже при ничейном счете. Я не говорю, что нужно игнорировать нарушения, – правила есть правила. Но такие нарушения фиксируют раз в десять лет. И когда это делается в чемпионской гонке в пользу команды, претендующей на победу в чемпионате, при ничейном счете за 10 минут до конца матча – это вызывает возмущение. Как видите, в таких моментах VAR не помогает арбитру принимать адекватные решения. Хотелось бы, чтобы в оставшихся турах чемпионство было разыграно в честной борьбе, а судьи не помешали этому.