  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - о заявлениях Бальде и Серхи Роберто: Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - о заявлениях Бальде и Серхи Роберто: Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

В то время как преданные болельщики ровненской команды отдают жизнь за Украину

Верес - о заявлениях Бальде и Серхи Роберто: Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля

Twitter СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1

Новина українською

Ровненский "Верес" отреагировала на скандальное видео игроков "Барселоны" Серхи Роберто и Алексу Бальде, в котором они обратились к российским болельщикам каталонского клуба.

"Пока игроки "барселоны" заигрывают с фанатами российских клубов, наши преданные болельщики отдают жизнь за Украину.

Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля", - говорится в сообщении "Верес".

Также клуб разместил фотографии трех ровенских фанатов, погибших на войне с РФ - Юрий Коноплястый, Николай Климчук и Виталий Стыба.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 ждет дерби Слобожанщины с Факелом, Рух - открытия филиала академии клуба в Белгороде. ФОТО
yellow-arrow
Минай – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Днепр-1 - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Верес (Ровно) Серхи Роберто Алекс Бальде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде