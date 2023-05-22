Верес - о заявлениях Бальде и Серхи Роберто: Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля

Ровненский "Верес" отреагировала на скандальное видео игроков "Барселоны" Серхи Роберто и Алексу Бальде, в котором они обратились к российским болельщикам каталонского клуба.

"Пока игроки "барселоны" заигрывают с фанатами российских клубов, наши преданные болельщики отдают жизнь за Украину. Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля", - говорится в сообщении "Верес".

Также клуб разместил фотографии трех ровенских фанатов, погибших на войне с РФ - Юрий Коноплястый, Николай Климчук и Виталий Стыба.