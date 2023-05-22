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Верес - о заявлениях Бальде и Серхи Роберто: Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля
В то время как преданные болельщики ровненской команды отдают жизнь за Украину
Twitter СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1
Ровненский "Верес" отреагировала на
"Пока игроки "барселоны" заигрывают с фанатами российских клубов, наши преданные болельщики отдают жизнь за Украину.
Возможно, таким игрокам следует пойти по направлению российского военного корабля", - говорится в сообщении "Верес".
Также клуб разместил фотографии трех ровенских фанатов, погибших на войне с РФ - Юрий Коноплястый, Николай Климчук и Виталий Стыба.
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