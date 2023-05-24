Денисов: На данный момент нет предмета для обсуждения. Есть какая-то идея: "А давайте сделаем УПЛ-ТВ"

Экс-директор ТК Футбол Александр Денисов в комментарии Youtube-каналу "ТаТоТаке" прокомментировал инициативу клубов по созданию "УПЛ-ТВ".

– Как мне сказали, было очень необычное явление для такого собрания – якобы все соглашались по многим вопросам. Но на самом деле, по-моему, никаких решений сегодня не могло быть осуществлено, потому что нет предмета для обсуждения. Есть какая-то идея: "А давайте сделаем "УПЛ-ТВ".

В настоящее время решено, что собирается рабочая группа. Было предложение от Евгения Геллера вовлечь меня в эту группу, чтобы я со своим опытом помог это все сформировать. Но у меня будет много вопросов к тому кругу, кто там был до меня. Потому что пока нет никакой концепции.

Что такое ОТТ-платформа вообще? Это же не о футболе, это вообще о, скажем так, одной семье касательно того, что делать вечером. И кто за твое свободное время должен сражаться. Сражаются все – ютуб, MEGOGO, Setanta, Netflix, Rozetka. Все борются за твое время. Нет концепции и определенных вещей, которые я должен узнать. Есть идея – платформа только с одним контентом, только УПЛ. Учитываем январь, декабрь, февраль – пустота. Июнь, июль – пустота. С 12 месяцев эта платформа что-то генерирует всего 7 месяцев. И это не каждый день. А что желает зритель? Если подписан – каждый день что-то получать. Либо фильм, либо музыку, либо трансляцию.

Плюс есть предложение Setanta, которая говорила, что в случае объединения он готова заплатить определенную сумму. И даже очень неплохую, по-моему. Но часть клубов не хотят сотрудничать ни с одним из телеканалов. Или создаем "УПЛ-ТВ", потому что на Setanta не пойдем, а у других сейчас взгляд "непонятно, что такое "УПЛ-ТВ", поэтому давайте думать о собственном ютубе. Или у других позиция – давайте спросим MEGOGO и Setanta, что они готовы предложить.

– Владимир Генинсон считает, что адекватной ценой такого пакета может быть цена 100-120 гривен. Но это столько, сколько было у Setanta, транслирующей АПЛ и другие чемпионаты.

– Ну вот как рассчитывается эта цена? Почему 120? Почему не 200, не 80? Это вообще не футбольный бизнес. Мы сейчас считаем, к чему никто из нас в УПЛ не имеет никакого отношения. Это нужно завлекать профессионалов, которые это будут разрабатывать как концепт. Даже привлекать специалистов по MEGOGO или SkySports, которые должны это разработать. Во-вторых, я вообще не вижу в мире аналога того, о чем мы говорим. Отлично помню, как 12 лет назад мы покупали АПЛ для каналов "Футбол". В пакете предлагался "АПЛ Channel". То есть, ты мог как отдельные матчи показывать, так и сделать целый канал с повторами. Этот канал умер, он не стал интересен ни для зрителя международных, ни локальных трансляций.

Поэтому сейчас говорить о цене – это выглядит так, как мы строим маршрутное такси, которое должно здесь ездить. Но мы не понимаем, сколько людей на остановках, сколько готовы ехать по этой цене, и нравится ли им ехать на этой маршрутке.