Кажется, все ясно. Шахтер забил второй гол обескровленной Заре. 2:0. ВИДЕО

Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро – уже на 5-й минуте горняки вышли вперед .

В начале второго тайма Заря осталась в меньшинстве. А на 59-й минуте Бондаренко после мягкого заброса Сикана забивает второй гол.

Кажется, в этот матче уже все понятно.