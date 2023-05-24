Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кажется, все ясно. Шахтер забил второй гол обескровленной Заре. 2:0. ВИДЕО
В какой-то момент Заря поплыла
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро –
В начале второго тайма Заря осталась в меньшинстве. А на 59-й минуте Бондаренко после мягкого заброса Сикана забивает второй гол.
Кажется, в этот матче уже все понятно.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер в шаге от чемпионства, Динамо мечтает о Лиге Европы. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Заря - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- В Белгородской области РФ заявили об атаках БПЛА и продолжении зачистки региона
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн