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Бондаренко: Мы знаем турнирную ситуацию. Медленными шагами двигаемся к своей цели
Шахтер за шаг от чемпионства
Фото: ФК Шахтар
Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал итог
"Пытаемся не смотреть на результаты "Днепра-1", но мы не можем не учитывать и говорить, что мы не знали о поражении днепрян от "Ворсклы". Мы все знали и понимали, что это хороший шанс выйти вперед. Поэтому вы и увидели такой настрой команды.
Мы знаем турнирную ситуацию. Медленными шагами двигаемся к своей цели – чемпионству. В следующем туре мы отдадим все силы и попытаемся победить.
Просил замену, потому что немного схватила задняя поверхность. Думаю, это не слишком серьезно. Несколько дней отдыха и буду как новенький. Решил не доигрывать последние минуты, чтобы не создать себе больших неприятностей", - сказал Бондаренко.
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