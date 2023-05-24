Бондаренко: Мы знаем турнирную ситуацию. Медленными шагами двигаемся к своей цели

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал итог матча с "Зарей" (3:0) в 28-м туре УПЛ.

"Пытаемся не смотреть на результаты "Днепра-1", но мы не можем не учитывать и говорить, что мы не знали о поражении днепрян от "Ворсклы". Мы все знали и понимали, что это хороший шанс выйти вперед. Поэтому вы и увидели такой настрой команды.

Мы знаем турнирную ситуацию. Медленными шагами двигаемся к своей цели – чемпионству. В следующем туре мы отдадим все силы и попытаемся победить.

Просил замену, потому что немного схватила задняя поверхность. Думаю, это не слишком серьезно. Несколько дней отдыха и буду как новенький. Решил не доигрывать последние минуты, чтобы не создать себе больших неприятностей", - сказал Бондаренко.