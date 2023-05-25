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"Было больше борьбы, чем красивого футбола". Пономарев – о 0:0 с Минаем

Премьер-лига
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Наставник "Руха" считает ничью с минайцами закономерным результатом

"Было больше борьбы, чем красивого футбола". Пономарев – о 0:0 с Минаем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев дал комментарий после ничьей с "Минаем" (0:0) в 28-м туре УПЛ.

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- Первый тайм нам не удался. Не все удалось из того, что планировали. Во втором тайме сделали коррективы, и уже имели преимущество. На этом этапе красивого футбола не будет, потому что всем нужны очки, все стараются демонстрировать рациональный футбол. Поэтому больше борьбы, чем красивого футбола.

Считаю, что ничья - закономерный результат.

- Такой результат для вас больше положительный или отрицательный?

- В нашей ситуации отрицательный. Нам нужны очки, ведь мы идем в зоне переходных матчей. Но еще есть два поединка, ребята прогрессируют, понимают наши требования, однако таблица заставляет быть рациональными. Футболисты скованы и не могут показать все, на что способны.

- Давление мешает?

- Да. Но оно мешает всем командам, которые находятся в такой ситуации, как и мы.

- В перерыве вы заменили одного из самых опытных ваших игроков Алексея Довгого. Он не выполнил установки или у него что-то со здоровьем?

- В первом тайме установки не выполнила вся команда. Мы хотели играть через контроль мяча, поэтому в перерыве выпустили Таллеса. Это наша основная "десятка", ведущий футболист. Благодаря этому хотели взять игру под свой контроль, — резюмировал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай Виталий Пономарев
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