Кривбасс - Металлист 2:0. Можно начинать прощаться

Все мы знаем, что матч состоится в любую погоду, вот только никто не говорил о времени, правильно? Сегодняшний поединок между "Кривбассом" и "Металлистом" должен был начаться в 15:00 по Киеву, однако сильный дождь в Кривом Роге помешал изначальным планам. Игру перенесли на неопределенное время, два часа готовили поле и лишь в 17:10 игроки вышли на матч. Лично у нас есть теория, что природа мать осталась недовольна сегодняшними матчами УПЛ (три матча, один гол), решив помешать началу игры. Однако позже сжалилась и отменила дождь. Повторим, это лишь теория.

Теперь к делу. "Кривбасс" и "Металлист" - выпускники первой лиги, который очень по-разному проводят дебютный сезон в вышке. Первые летом серьезно усилились, пригласили на пост тренера Вернидуба, пережили ужасный старта, а после эпоху ренессанса и даже, пускай краткосрочную, но борьбу за еврокубки. В общем, сезон можно считать неплохим. У "Металлиста" все наоборот. Команда после начала войны (хотя даже немного раньше) начала терять все, при этом смогла украинским составом неплохо ворваться в УПЛ, добыв несколько побед на старте. После испугалась своей прыти, перестала побеждать, перестала атаковать, перестала защищаться и играть. Как итог, предпоследнее место и крайне призрачные шансы на спасения за три тура до финиша.

Первый тайм получился достаточно живеньким и активным, особенно учитывая условия проведения матча. Лучше смотрелись хозяева, которые ушли отдыхать в качестве лидера. Уже на старте поединка криворожане смогли создать несколько моментов, однако удар Соса был заблокирован, в то время как с выстрелом Капича справился Ермолов. "Металлист" редко покидал пределы своей половины, стараясь отбиваться от атак соперника. А они были, и были частенько. Активничал Лунев, дважды мог забивать Дебелко, но мяч в ворота идти хотел.

Казалось, что первый тайм так и завершится без голов, если бы не один легионер "Кривбасса". Соса за пределами чужой штрафной нашел Хомченовского, тот скинул на левый фланг на Дибанго, который выдал навес на дальнюю. Начавший сею атаку Соса сам и выступил в роли палача - легионер оторвался от защитника и точно пробил головой. Заслуженный гол "Кривбасса" и 1:0 по итогам первой половины.

Долго казалось, что второй тайм - банальная формальность, не особо нужная хозяевам и гостям. "Кривбасс" дольше владел мячом, при этом с созданием моментов традиционно возникали проблемы. Где-то удар случался раньше положенного, где-то с мячом игроки возились дольше нужного. Харьковчане же смотрелись еще хуже, а потому было стойкое ощущение, что если гол и случится, то будет забит в ворота "Металлиста". Чуйка нас не подвела. Понедельник отдал пас на Капича, тот максимально долго прошел с мячом, воспользовавшись отсутствием сопротивления, после чего нанес точный удар в нижний угол. 2:0. После этого в существования интриги не верил уже никто.

Огненович сходу выпустил на поле троих свежих футболистов, вот только особого эффекта не дало. Да, неплохо пробивал Наумец, с ударом которого справился Клищук, однако это больше напоминало предсмертные судороги, нежели какой-либо конструктив. Харьковчане так и не смогли выжать из себя хотя бы один гол, проиграв уже очередной матч в этом сезоне. А это означает, что шансы на спасения у харьковчан ныне призрачно малы, а потому можно понемногу начинать церемонию прощания. Нынешнего "Металлиста", судя по всему, хватило лишь на один сезон в УПЛ.

VBET-лига. 28-й тур

25 мая, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс - Металлист 2:0

Голы: Даниэль Соса 42, Рифет Капич 71

Кривбасс: Андрей Клищук, Тимур Стецков, Андрей Понедельник, Рифет Капич (Захар Карпусь 87), Даниэль Соса (Денис Шевченко 81), Дмитрий Хомченовский, Даниил Бескоровайный, Максим Лунёв (Тимур Кораблин 87), Владислав Семотюк (Никита Татарков 65), Роман Дебелко, Иван Дибанго (Евгений Опанасенко 87)

Металлист: Даниил Ермолов, Александр Николишин, Андрей Ралюченко (Максим Багачанский 85), Максим Прядун (Дмитрий Коркишко 71), Владислав Наумец, Егор Демченко, Богдан Порох (Александр Мизюк 85), Роберто Коррал, Кирилл Влага, Алекс Чидомере (Игорь Чайковский 72), Евгений Рязанцев (Егор Картушов 72)

Предупреждения: Максим Лунёв 28, Владислав Семотюк 51, Денис Шевченко 90+2