Крутой Скрипник и новый преемник Цыганкова в Динамо. Символическая сборная 28-го тура УПЛ

Завершился 28-й тур УПЛ. Вероятно, именно он положил конец чемпионской интриге, ведь "Шахтер" отцепил от борьбы за титул "Зарю", а "Днепр-1" на своем поле уступил "Ворскле". С другой стороны, все еще жива борьба за выживание. Да, "Львов" и "Металлист" спасти вряд ли получиться, однако "Верес", "Ингулец", "Минай", "Рух" и "Металлист 1925" отчаянно стараются избежать попадания в зону переходных матчей.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол традиционно собрал сборную лучших игроков по итогам очередного тура. На этот раз будем играть по современной схеме 4-3-3, где будет атакующий центр поля и очень взрывная атака.

Вратарь - Олег Мозиль, "Металлист 1925"

У кипера харьковчан нет большого количества сейвов, однако он провел достаточно уверенный матч против "Ингульца". Большую часть второго тайма "1925" играл вдесятером, соперник бил из любых позиций, однако сейвы Мозиля помогли команде отстоять на ноль.

Правый защитник - Игорь Пердута, "Ворскла"

Уже ветеран "ворсклян" в очередной раз доказал, что возраст - это лишь цифры. 32-летний Пердута был хорош против "Днепра-1", отдав голевой пас на Кане, который установил окончательный счет в матче. Также Игорь систематически помогал команде сзади на своем фланге.

Центральный защитник - Владимир Салюк, "Черноморец"

Очередной качественный матч 20-летнего центрбека. "Львов" не сильно нагружал оборону одесситов, однако Салюку это не помешало запомниться. Именно гол юного защитника принес одесситам важные три бала, благодаря чему коллектив Григорчука сумел подняться на девятое место.

Центральный защитник - Ярослав Ракицкий, "Шахтер"

Трансфер Ракицкого серьезно усилил оборону "горняков". Своим появлением Ярослав добавил спокойствия защите "Шахтера", что проявилось и в игре с "Зарей". Ракицкий традиционно качественно работал с мячом, при этом еще был хорош без него, выручив команду в первом тайме - его подкат против Вантуха получился крайне важным и своевременным.

Левый защитник - Дмитрий Немчанинов, "Минай"

Еще один опытный защитник, который удостоился попасть в нашу команду. Немчанинов в игре против "Руха" по традиции качественно отыграл у своих ворот, при этом успевал отвечать за продвижения мяча своими передачами. Да и лидерские качества Дмитрия в 28-м туре некуда не делись - именно он руководил обороной, которая отыграла на ноль.

Опорный полузащитник - Александр Андриевский, "Динамо"

Хавбек киевлян проводит достаточно яркую концовку сезона. Андриевский был одним из лидеров команды в игре против "Колоса", неплохо работая на созидания из центра поля. А его гол получился не только красивым, но и решающим, ведь после 2:0 "Колос" в игру вернуться уже не смог.

Центральный полузащитник - Георгий Судаков, "Шахтер"

В принципе, здесь мог находится и Бондаренко, и Крыськив, но мы решили выделить именно Георгия. "Шахтер" провел шикарное начало матча против "Зари", а Судаков был тем, через кого все атаки создавались. Он не только забил быстрый мяч, но и успевал развивать выпады своей команды, а также нанес несколько опасных выстрелов с разных дистанций.

Центральный полузащитник - Кирилл Ковалец, "Александрия"

"Горожане" выдали идеальный старт игры с "Вересом", забив два быстрых гола. В каждом из них принял участие Ковалец, который вначале забил сам, а после помог отличиться опорнику Михайленко. Да, коллектив Ротаня в итоге упустил победу, однако это не вина Кирилла, который зажигал в атаке и был самым активным футболистом встречи.

Правый вингер - Кахим Паррис, "Динамо"

Еще один топовый игрок киевлян, который выдает шикарный финиш сезона. Паррис зажег против "Колоса", приняв участие в двух голах своей команды. Вначале он качественно запрессинговал Волынца, вынудив того срезать мяч в свои ворота, а после выдал ассист на Андриевского, когда тот забивал второй. Остается один вопрос: а почему легионер "Динамо" не играл раньше?

Центральный нападающий - Даниэль Соса, "Кривбасс"

Формально, легионер криворожан играл на левом фланге, однако благодаря своей активности он был везде, а потому мы и поставили его на позицию "девятки". Даниэль - лучший игрок прошедшего матча с "Металлистом", а потому очень справедливо, что именно он открыл счет, забив свой первый гол в УПЛ. Более того, он не только завершил атаку ударом головой, он еще и создал её, что вдвойне круто.

Левый вингер - Ибрахим Кане, "Ворскла"

22-летний малиец полтавчан понемногу набирает форму. Игра с "Днепром-1" - лучший его перфоманс в этом сезоне в футболке "Ворскле". На счету Кане решающий гол в игре, который не только принес коллективу Скрипника три бала, но, по сути, завершил чемпионскую гонку в УПЛ.

Главный тренер - Виктор Скрипник, "Ворскла"

Слухи о скором уходе, четыре полевых игрока на замене, отсутствие лучшего бомбардира, быстрый пропущенный гол на поле фаворита. Нелучший набор, неправда ли? Но Виктор Скрипник был готов к этому. Его команда вновь обыграла "Днепр-1", благодаря, как признался Виктор Анатольевич, детальной подготовке к сопернику перед матчем. И это при всех потерях. Отличная тренерская работа, не так ли?