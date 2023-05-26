  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вице-президент Кривбасса Гагарин: Я очень жду матча Кривбасс – Севастополь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вице-президент Кривбасса Гагарин: Я очень жду матча Кривбасс – Севастополь

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Функционер надеется, что их сразу возьмут в УПЛ

Вице-президент Кривбасса Гагарин: Я очень жду матча Кривбасс – Севастополь

instagram.com/artem_gagarin_

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин заявил, что ждет матч против ФК "Севастополь" после освобождения Крыма.

"Я очень жду матча "Кривбасс" – "Севастополь"! Думаю, что первая игра должна быть в Крыму.

Надеюсь, что может их сразу в Высшую лигу возьмут и мы сыграем уже в следующем году после нашей великой Победы", — сказал Гагарин.

По теме
yellow-arrow
Источник: Комитет арбитров УАФ высоко оценил работу судей в матче Днепр-1 – Ворскла
yellow-arrow
Сарнавский летом покинет Кривбасс - кипер отказался продлевать контракт
yellow-arrow
Кого Ребров вызвал в сборную, Шахтер – кабинетный чемпион, Днепр-1 убили судьи?
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Севастополь Артем Гагарин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Кривбас

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде