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Вице-президент Кривбасса Гагарин: Я очень жду матча Кривбасс – Севастополь
Функционер надеется, что их сразу возьмут в УПЛ
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "
"Я очень жду матча "Кривбасс" – "Севастополь"! Думаю, что первая игра должна быть в Крыму.
Надеюсь, что может их сразу в Высшую лигу возьмут и мы сыграем уже в следующем году после нашей великой Победы", — сказал Гагарин.
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Источник:ФК Кривбас
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