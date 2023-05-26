Вице-президент Кривбасса Гагарин: Я очень жду матча Кривбасс – Севастополь

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин заявил, что ждет матч против ФК "Севастополь" после освобождения Крыма.

"Я очень жду матча "Кривбасс" – "Севастополь"! Думаю, что первая игра должна быть в Крыму.

Надеюсь, что может их сразу в Высшую лигу возьмут и мы сыграем уже в следующем году после нашей великой Победы", — сказал Гагарин.