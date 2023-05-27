"Десятки тысяч долларов на игрока": Пластун рассказал, как Динамо и Шахтер стимулировали соперников друг друга в сезоне 2010/11

Украинский центрбек Игорь Пластун вспомнил свои выступления за “Оболонь”, и как киевская команда за сезон 2010/2011 годов ни разу не уступила двум грандам отечественного футбола.

“ – В сезоне 2010/11 "Оболонь" в матчах с "Шахтером" (1:0, 1:0) и "Динамо" (2:2, 2:0) смогла набрать фантастические десять очков из 12 возможных. В результате чего это удалось?

– Думаю, что это был эффект нового тренера Сергея Ковальца. Он создал очень хорошую атмосферу в команде. Всегда поощрял, чтобы на матч приходили жены с детьми. Раз в неделю приезжали на базу на машинах и проводили тренировки, а в это время доктор команды и жены готовили барбекю. Из таких простых вещей Ковалец смог построить коллектив.

В том сезоне "Оболонь" с достаточно скромным бюджетом за три тура до завершения чемпионата боролась за зону еврокубков. К сожалению, смазали концовку и проиграли последние матчи. Потому заняли лишь десятое место.

– Главной вашей победой все же стала победа на "Донбасс Арене" над "Шахтером". Вы нанесли "горнякам" первое поражение на новом стадионе и развеяли его магию. Как это было?

– Это была очень трудная игра. "Шахтер" в то время был одной из топкоманд Европы. Однако мы тоже хорошо сыграли. Считаю, что как для матча на Донбасс Арене мы создали достаточно много моментов. У них тоже были возможности забить, особенно в первом тайме. Мяч однажды попал в штангу, Саня Рыбка нас много спасал… Играть с “Шахтером” на этом стадионе было непросто, поддержка у них была безумная.

Мы еще и практически пол часа играли в меньшинстве из-за удаления. Однако на исходе матча Сергей Кучеренко забил фантастический гол со штрафного. Это были невероятные эмоции.

Можно сказать, что мы показали "Барселоне", как нужно обыгрывать "Шахтер" на "Донбасс Арене". Через несколько дней они встречались на этом стадионе с "горняками" в Лиге чемпионов и также победили со счетом 1:0. Таким образом, "Барселона" стала второй командой, победившей "Шахтер" на новом стадионе.

– Насколько в то время было распространено финансовое стимулирование от наших грандов за отбор очков у прямого конкурента?

– Да, тогда "Шахтер" и "Динамо" активно стимулировали соперников друг друга, потому что между этими командами шла очень ожесточенная борьба за чемпионство, и каждая осечка могла стоить "золота".

На тех четырех матчах мы заработали очень большие деньги. Это были десятки тысяч долларов на одного игрока. Обыграв "Динамо" и "Шахтер", я купил себе первый автомобиль – Peugeot RCZ”, - сказал Пластун.