Русин забил гол и ассистировал на Булецу в матче с Александрией

Нападающий "Зари" Назарий Русин открыл счет в матче 29-го тура УПЛ против "Александрии", а впоследствии отдал ассист на Булецу.

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На 9-й минуте Евгений Шахов пробежал с мячом от центральной линии поля до штрафной и отпасовал на Русина, который с линии штрафной нанес удар в дальний верхний угол ворот.

В середине первого тайма Русин ассистировал Сергею Булеце. Тот забежал в штрафную и пробил четко в левый угол таким образом, что голкипер ничего не смог сделать.