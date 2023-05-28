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Русин забил гол и ассистировал на Булецу в матче с Александрией

Премьер-лига
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Назарий отличился сразу двумя результативными действиями

Русин забил гол и ассистировал на Булецу в матче с Александрией

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Нападающий "Зари" Назарий Русин открыл счет в матче 29-го тура УПЛ против "Александрии", а впоследствии отдал ассист на Булецу.

На 9-й минуте Евгений Шахов пробежал с мячом от центральной линии поля до штрафной и отпасовал на Русина, который с линии штрафной нанес удар в дальний верхний угол ворот.

В середине первого тайма Русин ассистировал Сергею Булеце. Тот забежал в штрафную и пробил четко в левый угол таким образом, что голкипер ничего не смог сделать.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Назарий Русин Сергей Булеца
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