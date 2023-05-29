Металлист 1925 - Кривбасс 0:2. Вернидуб дышит в спину Ротаню и Скрипнику.

Слабкі результати "Олександрії" на фініші сезону залишили "Кривбасу" можливість таки потрапити до Ліги Конференцій. Втім, в останніх турах кожен суперник має свої важливі завдання. Зокрема, "Металіст 1925", до якого криворіжці приїхали в 29-му турі, ще не гарантував собі збереження місця в еліті, тож мусив викладатись на повну.

Можливо, саме висока відповідальність призвела до того, що в першому таймі глядачі (до речі, чимало їх сиділи на трибунах) побачили багато метушні, але мало конструктивного футболу. "Кривбас" більше володів м’ячем переміщень у центрі Капича, а загрожувати воротам намагався з флангів, де Задераці допомагав Понєдєльнік справа, а Сосі – Дібанго зліва.

В дебюті зустрічі суперники обмінялись ударами – у "Кривбаса" Стецьков приклався здалеку, але точно в руки Мозілю, а у "Металіста 1925" Чирук бив сходу після закидання від захисників – не складно для Кліщука. Найнебезпечніший момент у першому таймі виник на 23-й хвилині, коли Дебелко після подачі кутового випередив захисника і пробив в дотик, але м’яч пролетів поруч зі стійкою. Далі – вже згадувана метушня без акцентованих ударів по ударах.

Зате одразу після перерви Задерака влучив точно в ціль! Вкидання ауту, Дебелко скидає м’яч, той від Курила падає перед Максимом, який без найменшого жалю до суперника б’є сходу в верхній кут. Ситуація для "Металіста 1925" змінилась кардинально – тепер вже треба було думати про атаку, не залишаючи при цьому багато простору для суперника. Якщо з другим харків’яни ще так-сяк справлялись, то з першим була біда. Підійти до штрафного майданчика ще інколи вдавалось, а далі – ступор. Не те що в рамку, в сторону воріт без ударів аж до 87-ї хвилини, коли Ростислав Русин виконав Ван Бастена і пробив з гострого кута зльоту в ближній кут – Кліщук чекав.

Разом з тим шанс зрівняти рахунок у харків’ян таки видався вже в компенсований арбітром час. Абдуллаєв, який вийшов на заміну, виконав подачу на дальній кут воротарського майданчика, а там ніким не прикритий Дмитренко не влучив у ближній кут воріт. Розплата прийшла миттєво – вже на останніх секундах "Кривбас" закріпив перевагу – Кораблін замкнув простріл від партнера.

Тож команда Вернидуба наблизилась до "Олександрії" на відстань двох очок. А попереду матч з "Дніпром-1". "Металіст 1925" чекає дуже нервовий останній тур, в якому йому грати з "Динамо".

Українська Прем’єр-ліга. 29-й тур

29 травня. 15:00. Київ. Стадіон ім.Баннікова

"Металіст 1925" - "Кривбас" 0:2

Голи: Задерака 46, Кораблін 90+4

"Металіст 1925": Мозіль – Потімков, Курило, Безуглий, Коваленко – Кравченко (Абдуллаєв 73), Габелок, Вачіберадзе (Дмитренко 59) - Р.Русин, Чирук (Островський 82), Ременюк (Бичек 59)

Тренер: Едмар

"Кривбас": Кліщук – Понєдєльнік (Опанасенко 90+2), Безкоровайний, Стецьков, Дібанго – Капич, Семотюк (Кораблін 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовський, Соса (Шевченко 90+2) - Дебелко

Тренер: Юрій Вернидуб

Арбітр: Деревінський

Попередження: Кравченко 28, Курило 74, Бичек 84