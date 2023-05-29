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В Ровно, как дома. Видео голов и обзор матча Динамо - Верес 3:0
Киевляне побеждают в Ровно
фото: НК Верес / Автор невідомий
Этот матч был номинально домашним для "Динамо", но проходил в Ровно на поле соперника. Впрочем, этот фактор не стал для киевского коллектива по пути к разгромной победе. Следует отметить, что три очка "бело-синим" дались непросто, а закрыть все вопросы удалось только перед финальным свистком. Для "Динамо" эта победа стала третьей подряд, да еще в каждой игре команда забивает минимум по три гола.
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29 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Динамо - Верес 3:0
Голы: Эрик Рамирес 49, Денис Гармаш 90, Назар Волошин 90+3.
Нереализованный пенальти: Михаил Шестаков 87
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