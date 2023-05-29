В Ровно, как дома. Видео голов и обзор матча Динамо - Верес 3:0

Этот матч был номинально домашним для "Динамо", но проходил в Ровно на поле соперника. Впрочем, этот фактор не стал для киевского коллектива по пути к разгромной победе. Следует отметить, что три очка "бело-синим" дались непросто, а закрыть все вопросы удалось только перед финальным свистком. Для "Динамо" эта победа стала третьей подряд, да еще в каждой игре команда забивает минимум по три гола.

VBET лига. 29-й тур

29 мая, Ровно, стадион "Авангард"

Динамо - Верес 3:0

Голы: Эрик Рамирес 49, Денис Гармаш 90, Назар Волошин 90+3.

Нереализованный пенальти: Михаил Шестаков 87