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В Ровно, как дома. Видео голов и обзор матча Динамо - Верес 3:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне побеждают в Ровно

В Ровно, как дома. Видео голов и обзор матча Динамо - Верес 3:0

фото: НК Верес / Автор невідомий

UA-Футбол
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Этот матч был номинально домашним для "Динамо", но проходил в Ровно на поле соперника. Впрочем, этот фактор не стал для киевского коллектива по пути к разгромной победе. Следует отметить, что три очка "бело-синим" дались непросто, а закрыть все вопросы удалось только перед финальным свистком. Для "Динамо" эта победа стала третьей подряд, да еще в каждой игре команда забивает минимум по три гола.

VBET лига. 29-й тур
29 мая, Ровно, стадион "Авангард"
Динамо - Верес 3:0
Голы: Эрик Рамирес 49, Денис Гармаш 90, Назар Волошин 90+3.
Нереализованный пенальти: Михаил Шестаков 87

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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