Палкин: Судейство в Украине - замкнутый круг, из которого не можем выбраться последние 20 лет

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин раскритиковал уровень судейства в УПЛ.

"Арбитраж в УПЛ? Хороший вопрос. Если взять комитет арбитров, его возглавляют иностранцы. Итальянец, знающий, как выстраивать эту систему. Выстраивал его в Италии. Опытные люди. И они ничего не могут выстроить.

А почему наши украинские судьи не работают ни на одном из матчей Лиги чемпионов? Лиги Европы? Где все они вообще?

Наши футболисты играют в европейских чемпионатах, в больших клубах. То есть, украинцы могут чего-то добиться в определенных направлениях, если захотят. А здесь у нас не удается. Это просто некий замкнутый круг, из которого не можем выбраться последние 20 лет. Но мы выйдем.

Настолько уже дошло до высшей планки, что дальше невозможно. Мы уже любое судейское дно, которое было, давно пробили", – сказал Палкин.