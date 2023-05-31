Верес договорился с Остапом Маркевичем, - СМИ

Ровненский " Верес " согласовал контракт с Остапом Маркевичем, сообщает FootBoom.

Как сообщает источник, тренер примет команду после окончания сезона.

Контракт нынешнего главного тренера "Вереса", Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.

Напомним, что 45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", а ранее возглавлял "Мариуполь".

"Верес" сейчас занимает 14 место в Премьер-лиге.