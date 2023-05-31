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Верес договорился с Остапом Маркевичем, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер примет команду после окончания сезона

Верес договорился с Остапом Маркевичем, - СМИ

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Ровненский "Верес" согласовал контракт с Остапом Маркевичем, сообщает FootBoom.

Как сообщает источник, тренер примет команду после окончания сезона.

Контракт нынешнего главного тренера "Вереса", Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.

Напомним, что 45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", а ранее возглавлял "Мариуполь".

"Верес" сейчас занимает 14 место в Премьер-лиге.

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В статье: Мирон Маркевич Верес (Ровно)
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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xo66it (Оболонский Рейх)
31.05.2023 в 22:09
Хочу наступного сезону дербі двох Маркевичей
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kukarekin (Одесса)
31.05.2023 в 21:51
зря
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ФутбольнийГеній (Рівне)
31.05.2023 в 21:39
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