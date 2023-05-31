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Верес договорился с Остапом Маркевичем, - СМИ
Тренер примет команду после окончания сезона
Фото: ФК Мариуполь
Ровненский "
Как сообщает источник, тренер примет команду после окончания сезона.
Контракт нынешнего главного тренера "Вереса", Юрия Вирта, истекает летом 2024 года. Поэтому, в случае увольнения, клуб будет вынужден выплатить ему компенсацию.
Напомним, что 45-летний Маркевич до последнего времени работал с польской "Радуней", а ранее возглавлял "Мариуполь".
"Верес" сейчас занимает 14 место в Премьер-лиге.
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