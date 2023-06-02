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Вирт: Самое важное - это обыграть Ингулец. Все остальное - потом

Премьер-лига
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Коуч "Вереса" - о слухах о смене тренера ровенского клуба

Вирт: Самое важное - это обыграть Ингулец. Все остальное - потом

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о подготовке команды к решающему матчу сезона с "Ингульцом", который состоится 4 июня.

- Юрий Николаевич, как реагируете на слухи, что в клубе может появиться новый тренер? Это информационная атака перед важным матчем, элемент давления? Как Вы это воспринимаете?

- Футболисты читают интернет, они в курсе всех последних новостей и слухов. Конечно, у них возникают определенные вопросы, и это нормально. Но я сказал им не отвлекаться, а максимально сосредоточиться на подготовке к игре с "Ингульцом", которая будет иметь огромное турнирное значение для всех нас. Радует, что ребята отнеслись к моим просьбам с пониманием, отдаются на тренировках полностью, безразличных нет. Они - профессионалы.

Самое важное - это выиграть заключительный матч сезона. Все остальное - потом. Прозвучит последний финальный свисток, тогда и определим с президентом клуба: как и в каком направлении двигаться. Пока все мысли - об "Ингульце".

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- Все ли игроки готовятся к этому матчу?

- К счастью, все в строю. Можем рассчитывать на всех исполнителей. Лазарет - пустой, нет и дисквалифицированных. Настроение - боевое, отношение - профессиональное. К ребятам - никаких замечаний.

- Чем ближе финиш сезона - тем больше говорят об арбитрах. Не волнует ли вас фактор судейства в матче с "Ингульцом"?

- Вспомните матч первого круга, который прошел в Петрово. Тогда судья Кривушкин буквально заставил нас выходить на непригодный для игры газон, а потом еще и издевался, начав свистеть только в одну сторону. Конечно, не в пользу "Вереса".

Я просматривал последние матчи "Ингульца". Квалифицированная команда, квалифицированный тренер, играют в интересный футбол. Но очень много судейских ошибок в пользу петровцев, что позволило им набрать определенное количество очков.

Согласен, нас ждет матч с непростым соперником. Но я надеюсь, что все решится исключительно на футбольном поле, в честной спортивной борьбе. И что ни один судья не помешает справедливо определить, какая команда будет играть в переходных матчах, а какая останется в УПЛ напрямую, - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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Источник:
НК Верес

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