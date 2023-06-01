Президент Вереса - о судьбе Вирта: Еще ничего не известно

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Юрия Вирта. СМИ на днях писали, что руководство клуба уже якобы договорилось с Остапом Маркевичем .

"Еще ничего неизвестно. У нас есть разные видения. Сейчас самое главное – это последняя игра сезона.

А потом мы с Юрием Виртом договорились подвести итоги и решить, что делать дальше", – рассказал Надеин.