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Президент Вереса - о судьбе Вирта: Еще ничего не известно

Премьер-лига
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Решение по тренеру будет приниматься после последних матчей сезона

Президент Вереса - о судьбе Вирта: Еще ничего не известно

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Юрия Вирта. СМИ на днях писали, что руководство клуба уже якобы договорилось с Остапом Маркевичем.

"Еще ничего неизвестно. У нас есть разные видения. Сейчас самое главное – это последняя игра сезона.

А потом мы с Юрием Виртом договорились подвести итоги и решить, что делать дальше", – рассказал Надеин.

Напомним, что "Верес" борется за выживание и может по итогам регулярного сезона оказаться в зоне переходных матчей.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ТаТоТаке

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