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Кучер: Будь мы первыми - было бы лучше. Но если честно - то это тоже большое событие

Премьер-лига
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Наставник днепрян о серебряных медалях и выходе в ЛЧ

Кучер: Будь мы первыми - было бы лучше. Но если честно - то это тоже большое событие

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер СК "Днепр-1" Александр Кучер прокомментировал победу над "Кривбассом" в матче заключительного тура УПЛ-2022/23.

– Последний матч сезона, вы одержали победу. В общем добились того результата, которого хотели?

– Самое главное – что мы весь год стремились побеждать, играть, добиваться результата. То, что мы делали в течение года, давало интригу чемпионату. Это главное. Нас начали уважать. Видно после того, как готовятся к нашим матчам. Ребята игрой сделали так, что их боятся.

Сегодня нам нужна была только победа, которую мы и одержали. Это историческое событие для клуба, для ребят, их семей, для людей, болевших за "Днепр-1". Хочу всех поблагодарить за все. Это мы сделали все вместе.

– Если бы в начале сезона вам сказали, что закончите чемпионат там, где вы сейчас. Было бы хорошо для вас?

– Будь мы первыми – было бы лучше. Но если положить руку на сердце – это тоже большое событие. Не буду лукавить. Для нас это большое событие. Для всех вместе. Всех, кто помогал, хочу поблагодарить, поздравить их, для нас это была очень важная победа.

По итогам сезона днепряне завоевали серебряные медали украинского первенства и впервые в своей истории вышли в Лигу чемпионов. Таким образом, команда Кучера будет стартовать во втором квалификационном раунде главного еврокубка.

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В статье: Александр Кучер Кривбасс (Кривой Рог) СК Днепр-1
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