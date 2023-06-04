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Верес - Ингулец 1:0. Оба в стыковых матчах. Видео обзор матча

Премьер-лига
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Вирт отобрал 13-е место у Ковальца

Верес - Ингулец 1:0. Оба в стыковых матчах. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках заключительного тура УПЛ "Верес" минимально обыграл "Ингулец". Победу хозяевам поля принес гол Вовченко на 74-й минуте встречи. Благодаря этой победе команда, Юрия Вирта отобрала у подопечных Сергея Ковальца 13-е место (по дополнительным показателям, у команд одинаковое количество очков - по 31). Однако в итоге оба клуба сыграют в стыковых матчах за выход УПЛ. "Верес" встретится с запорожским "Металлургом", а "Ингулец" - с ЛНЗ.

VBET лига. 30-й тур

4 июня, Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Ингулец" 1:0

Голы: Вовченко (74)

Удаление: Курко (90+5)

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В статье: Верес (Ровно) Ингулец (Петрово)
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