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Верес - Ингулец 1:0. Оба в стыковых матчах. Видео обзор матча
Вирт отобрал 13-е место у Ковальца
Фото: УПЛ
В рамках заключительного тура УПЛ "Верес" минимально обыграл "Ингулец". Победу хозяевам поля принес гол Вовченко на 74-й минуте встречи. Благодаря этой победе команда, Юрия Вирта отобрала у подопечных Сергея Ковальца 13-е место (по дополнительным показателям, у команд одинаковое количество очков - по 31). Однако в итоге оба клуба сыграют в стыковых матчах за выход УПЛ. "Верес" встретится с запорожским "Металлургом", а "Ингулец" - с ЛНЗ.
VBET лига. 30-й тур
4 июня, Ровно, стадион "Авангард"
Голы: Вовченко (74)
Удаление: Курко (90+5)
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