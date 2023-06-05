Доминирование Ворсклы и 18-летний талант Металлиста 1925. Символическая сборная 30-го тура УПЛ

Завершился 30-й тур УПЛ. Он же стал последним в очень непростом, но безумно интересном сезоне. Несмотря на тяжелый финиш, "Днепр-1" удержал второе место, "Заря" стала третьей, при этом рискует получить техническое поражение за выход на поле незаявленного Мишнева, а для "Вереса" и "Ингульца" сезон еще не закончен. Команды сыграют за право остаться в УПЛ с представителями Первой лиги.

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UA-Футбол собрал традиционную сборную лучших игроков по итогам выходных. Сегодня будем играть по схеме 4-4-2.

Вратарь - Павел Исенко, "Ворскла"

Нельзя сказать, что Исенко провел идеальный матч против "Шахтера". Он не ушел с поля без пропущенного, однако его один фантастический сейв на последних минутах не только принес команде ничью, но и вывел в еврокубки. Яркое завершение сезона для молодого кипера.

Правый защитник - Илья Путря, "Черноморец"

Традиционно активный матч для капитана "моряков". Путря постоянно подключался вперед правым крылом, создавая неимоверную угрозу. На его счету несколько опасных прострелов и навесов, а также упущенный шанс забить, когда Илья ударил выше. А мог завершить сезон забитым голом.

Центральный защитник - Семен Вовченко, "Верес"

Игра против "Ингульца" была ключевой для "красно-черных". Ровенчанам нужно было обязательно побеждать, поскольку любая потеря очков означала место в зоне переходных матчей. По итогу, центрбек Вовченко стал героем встречи - он не только был надежен у своих владений, но также стал автором единственного гола. Вот только от переходных игр это команду не уберегло.

Центральный защитник - Арсений Батагов, "Заря"

Еще один забивной центрбек, который немало сделал для победы своей команды. Батагов в принципе провел шикарный сезон, а в игре против "Миная" не только выдавал хорошие передачи (его фирменная фишка), но и поучаствовал в разгроме, забив один из голов.

Левый защитник - Александр Назаренко, "Днепр-1"

Кажется, некогда талантливый вингер Назаренко начинает неплохо осваивать новую позицию. Несмотря на то, что против "Кривбасса" Александр отыграл лишь 30 с хвостиком минут, он успел запомниться своей активностью в атаке. На его счету несколько опасных кроссов, а также постоянные подключения на чужую половину.

Правый атакующий полузащитник - Назарий Русин, "Заря"

Назарий в огне, просто примете этот факт. В нашей сборной он закроет правый край, однако против "Миная" он прежде всего запомнился как форвард. Его два гола в ворота закарпатцев помогли луганчанам добыть 13 победу во втором круге и на мажорной ноте завершить исторический сезон.

Центральный защитник - Евгений Павлюк, "Ворскла"

Один из лучших игроков матча против "Шахтера". На счету 20-летнего опорника не только ключевой гол, который подарил "Ворскле" путевку в еврокубки, но и активная игра без мяча в центре поля. Кажется, что в следующем сезоне мы будем часто видеть Евгения на футбольном поле, в том числе, в Лиге Конференций.

Центральный полузащитник - Денис Пидгурский, "Рух"

Можно сказать, еще один герой, который помог "Ворскле" сыграть в еврокубках. Пидгурский провел активный матч против "Александрии", хорошо работал на разрушение, а также часто опускался вниз, становясь без мяча третьим центральным защитником. Вполне добротный поединок от юного воспитанника.

Левый атакующий полузащитник - Доминго Бланко, "Днепр-1"

А вот и истинный герой "Днепра-1". Прошедший сезон получился достаточно неоднозначным для 28-летнего аргентинца. Вероятно, от него ждали гораздо большего, но в ключевой момент он принес результат. Именно точный удар вингера в матче против "Кривбасса" закрепил за днепрянами вторую строчку и вывел их в квалификацию ЛЧ.

Центральный нападающий - Владислав Островский, "Металлист 1925"

Игра против "Динамо" было ключевой для харьковчан, ибо отрицательный результат мог стоить места в УПЛ. Однако стыков удалось избежать, во многом благодаря игре Островского. 18-летний форвард доказал свой потенциал, вначале заработав красную для Дячука, а после отдав голевой пас на Габелка, который сравнивал счет.

Центральный нападающий - Дмитрий Юсов, "Черноморец"

В прошедшем сезоне резервный форвард "моряков" забил четыре гола. Дважды он отличился в последней игре осени против "Руха", теперь он же забил два "Металлисту" в заключительном поединке сезона. Помимо этого, на счету Дмитрия еще голевая передача, и все это за каких-то 35 минут игрового времени.

Главный тренер - Виктор Скрипник, "Ворскла"

Полтавчане провели нелучший сезон, их есть за что критиковать, однако финишный отрезок они выдали настолько боевой, что смогли сократить громадный отрыв от "Александрии" и запрыгнуть в последний вагон еврокубков. В 30-м туре "Ворскла" нанесла "Шахтеру" первое весеннее поражение в УПЛ, заканчивая игру против чемпиона вдесятером. Браво, Виктор Скрипник.