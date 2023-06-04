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Металлист - Черноморец 0:3. Без турнирных задач. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Уверенная победа команды Григорчука

Металлист - Черноморец 0:3. Без турнирных задач. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В матче заключительного тура чемпионата Украины сезона 2022/23 "Черноморец" уверенно обыграл "Металлист" – 3:0. Все свои голы одесская команда забила во втором тайме. Независимо от результата матча турнирный контекст для обоих коллективов не менялся. В итоге подопечные Романа Григорчука занимают итоговое 9 место в турнирной таблице, а команда Перицы Огненовича вылетает в Первую лигу.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

"Металлист" – "Черноморец" 0:3

Голы: Юсов 76, Юсов 87, Хадида 90+2

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист (Харьков)
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