Металлист - Черноморец 0:3. Без турнирных задач. Обзор матча и видео голов

В матче заключительного тура чемпионата Украины сезона 2022/23 "Черноморец" уверенно обыграл "Металлист" – 3:0. Все свои голы одесская команда забила во втором тайме. Независимо от результата матча турнирный контекст для обоих коллективов не менялся. В итоге подопечные Романа Григорчука занимают итоговое 9 место в турнирной таблице, а команда Перицы Огненовича вылетает в Первую лигу.

УПЛ. 30-й тур. 04.06.2023

"Металлист" – "Черноморец" 0:3

Голы: Юсов 76, Юсов 87, Хадида 90+2