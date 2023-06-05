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Три хавбека и вингер претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в мае и июне

Премьер-лига
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(1 голосов)

Проголосовать может любой желающий

Три хавбека и вингер претендуют на звание лучшего игрока Шахтера в мае и июне

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" назвал претендентов на звание лучшего игрока команды в мае и июне.

На почетное звание претендуют хавбеки Артем Бондаренко, Тарас Степаненко и Георгий Судаков, а также вингер Александр Зубков.

Судаков в мае и июне забил 1 гол в 6 матчах, в активе Бондаренко 3 мяча и 1 ассист в 6 встречах, Степаненко отличился 1 голом в 6 матчах, Зубков забил 1 мяч и отдал 2 голевых в 6 встречах.

Проголосовать за своих фаворитов можно в ТГ-канале "горняков".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Александр Зубков Артем Бондаренко Георгий Судаков
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
05.06.2023 в 21:18
Бондаренко
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