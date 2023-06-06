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Трансферы, сборы, легионеры. Суркис рассказал о последних новостях из стана Динамо

Премьер-лига
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Трансферы, сборы, легионеры. Суркис рассказал о последних новостях из стана Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис, по данным ТаТоТаке, рассказал о новостях из лагеря киевского клуба.

Заканчиваются контракты с клубом у Бойко и Бурды. По информации источника, голкипер близок к переходу на "Полесье", а защитник подпишет контракт с "Колосом".

Бражко и Булеца возвращаются из аренды в "Заре" и отправятся на первый сбор с "Динамо".

Футболисты "Динамо" собираются в Киеве 26 июня. И примерно через неделю едут на сбор – в Австрию или Швейцарию. Выбор страны будет зависеть от состава спаррингов. Сборники, задействованные в июньских матчах основной и молодежной команды, получат дополнительные дни для отдыха.

Легионеры - Рамадани и Лонвейк получили возможность отправиться в отпуск чуть раньше других и обязаны прибыть в расположение клуба для подготовки к новому сезону.

В течение недели президент клуба встретится с главным тренером Мирчей Луческу и основными футболистами, чтобы принять все кадровые стратегические решения.

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Денис Бойко Динамо (Киев) Никита Бурда Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Сергей Булеца Владимир Бражко Джастин Лонвейк Решат Рамадани
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Источник:
ТаТоТаке

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