Итоги сезона УПЛ. Шахтер. Выполненная задача при непростых условиях

UA-Футбол заканчивает подводить итоги сезона УПЛ сезона 2022/23. Заканчиваем нашу рубрику, как вы уже догадались, донецким "Шахтером". Коллектив Йовичевича подходил к сезону не в статусе главного фаворита, поскольку вынужден был играть без огромного количества легионеров, на которых ранее делалась ставка. Но даже в таких условиях дончане стали лучшей командой сезона, за тур до финиша оформив золото. И это можно назвать отличным результатом.

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Общий итог

Первое место, 22 победы, шесть ничьих, два поражения. Разница голов: 69-21

Как мы уже говорили выше, к новому сезону "Шахтер" подходил не в статусе фаворита. Однако даже несмотря на летнюю смену тренера, а также полную перестройку команды, прошедшую под девизом "дорогу молодым, украинцам и молодым украинцам", дончане весьма неплохо прошли первый круг, отстав от "Днепра-1" на пять балов при игре в запасе.

Осенью многие говорили, что игра "Шахтера" держится сугубо на показателях Михаила Мудрика, однако его зимой отправили в "Челси", а значит весной Йовичевичу пришлось решать на одну проблему больше. И хорватский коуч в целом справился. Да, игра "Шахтера" была не всегда уверенной, а тем более яркой, многие победы были добыты лишь с минимальным преимуществом, однако у соперников дела со стабильностью были куда хуже. Да и когда нужно, "Шахтер" завелся, разгромив поочередно "Зарю" и "Днепр-1". После двух кряду побед по 3:0 вопрос касательно лучшей команды первенства более ни у кого не возникал.

Сильные стороны

Можно не любить "Шахтер" за их работу вне клуба, за пафосные интервью и попытки строить из себя борца "за все хорошее, которые против всего плохого". Но параллельно с этим нельзя не признавать, что именно профессиональный менеджмент команды стал залогом уверенной победы в сезоне. "Горняки" круто работали на трансферном рынке, вернув качественных украинцев из-за рубежа (Зубков, Михайличенко, Швед), а зимой провели несколько классных трансферов, который расшили возможности тренера. Келси смог стать супер запасным, а Ракицкий - одним из лучших защитников первенства, добавивший надежности и солидности обороне дончан.

Еще один плюс "горняков" - амбициозность, особенно молодежи. Этот фактор непросто понять, потому просто процитируем интервью Артема Бондаренко, которое он дал после игры с "Зарей":

"До игры не очень хорошо было читать новости, где они говорили: "Мы должны победить "Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата", - говорил Артем.

Видно было, что это немного задело игроков, которые на луганчан, а после на "Днепр-1", вышли максимально заряженными, доказав, кто здесь лучший. Только с таким настроем и нужно становиться чемпионом.

Слабые стороны

Время идет, но ничего не меняется. Трава все так же зеленая, вода - мокрая, а "Шахтеру" все так же тяжело играть против хорошо выстроенных команд. Игоря Йовичевича есть за что хвалить, однако хорватский коуч так и не смог научить "горняков" играть против низовых соперников. Особенно сильно это проявилось весной, когда "Шахтер" неслабо мучался против "Миная", "Металлиста", "Вереса", "Ингульца", "Львова"... Да, временами выручает высокий уровень атакующих игроков, однако позиционная атака - тот аспект, над которым тренерскому штабу команды нужно работать.

Памятный матч

Выберем не один, а сразу два поединка, прошедшие под конец сезона. Так сложился календарь, что в 28-м и 29-м турах "Шахтер" вынужден был сыграть поочередно против второй и третьей команды первенства, с чем команда справилась идеально. Вначале - выездная победа над "Зарей" (3:0), а после - разгром во Львове "Днепра-1" с аналогичным счетом, которым и сделал команду официальным победителем первенства.

Лучший игрок

Если оценивать лишь яркость и эффективность, то самый главный игрок "Шахтера" в этом сезоне - это Михаил Мудрик. Однако мы не будем выделять футболиста, который покинул клуб зимой, сделав акцент на его фактическом преемнике. Георгий Судаков после трансфера Михаила стал формальным лидером команды. Именно на него ориентировались партнеры, именно его искали передачами в сложных ситуациях, именно Георгия выпускали почти во всех играх сезона. Да и 16 голевых действий (5+11) говорят сами за себя. Лучший сезон в карьере Судакова, которого хотелось бы увидеть в топ-чемпионате.

Прогнозы

Нынешний сезон показал, что и без легионеров, которые вряд ли вернутся в команду, "Шахтер" остается среди украинских топов. Однако с идеальной точностью прогнозировать их будущее непросто. Все зависит от двух факторов. Во-первых, от главного тренера. Мы не особо верим, что верхушка клуба попрощается с Йовичевичем, сделав ставку на ван Леувена, однако вероятность данного шага, если верить СМИ, не равна нулю.

Второе, на что нужно обращать внимание - это трансферы. "Шахтер" будет играть в группе ЛЧ, а потому вряд ли команда захочет распродавать сразу всех лидеров. Кажется, что клуб сделает ставку на будущие еврокубки, как на потенциальную витрину своих талантов, однако исключать продажи лидеров полностью мы не будем. При этом, как мы уже сказали, при любых раскладах "Шахтер" по праву будет считаться одним из фаворитов будущего сезона.