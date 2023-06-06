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Йовичевич: Я бы соврал, если бы сказал, что не боялся, что в Шахтере все не пойдет хорошо

Премьер-лига
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Хорватский тренер рассказал, почему он выбрал Шахтер

Йовичевич: Я бы соврал, если бы сказал, что не боялся, что в Шахтере все не пойдет хорошо

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал о своем решении покинуть "Днепр-1" летом прошлого года и перейти в донецкий клуб.

"Через пять месяцев после начала войны украинское правительство приняло решение о перезапуске чемпионата. Я тогда еще был связан контрактом с "Днепром-1", 2 года прошло, но я мог продлить еще на сезон.

В это время со мной связался "Шахтер". Они считали, что я был самым лучшим выбором среди многих претендентов на новый проект клуба без иностранных игроков.

Понял, что не могу сказать "нет". Я хотел прогрессировать и играть в Лиге чемпионов. Посмотреть, готов ли возглавить такой топ-клуб, как "Шахтер". Тем более в том состоянии, в каком была команда.

В первый день предсезонья в Роттердаме, в Нидерландах, я получил команду без бразильских игроков, которые в последние годы были большинством в клубе. Так же и без Соломона.

Значительная часть команды состояла из находившихся в аренде в "Мариуполе" игроков и других футболистов без опыта на самом высоком уровне. С ними мы должны были играть в Лиге чемпионов, в одной группе с "Реалом", "Лейпцигом" и "Селтиком".

Все это вызывало у многих сомнения. Также большое давление. В клубе уровня "Шахтера" всегда много скептицизма по отношению к тренерам. Кроме того, конечно, всегда есть претендент, который ждет вашего провала, чтобы занять должность. Но с этим нужно жить. Если вы не можете жить с этим, уходите работать в МакДональдз, и, как максимум, вы станете сотрудником месяца. Но это футбол и это "Шахтер". Это самый высокий уровень. И вы должны соответствовать этому уровню.

Я не могу сказать, что не боялся, что все не пойдет хорошо. Я бы соврал, если бы это сделал. Но бояться – это не плохо. Я говорю футболистам: "Вы не можете получить адреналин, если нет страха". Этот адреналин несет вас вперед", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Coachesvoice

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