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Динамо и Фонд братьев Суркисов передали в бригаду "Лють" семь внедорожников. ФОТО
Ключи от внедорожников военным передал лично Игорь Суркис
fcdynamo.com
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Событие произошло на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Ключи от внедорожников военным передал лично президент "Динамо" Игорь Суркис.
"Мы ни на минуту не останавливаемся помогать нашим воинам. Уже передавали и машины, и пищевые продукты, в частности, доставили на фронт более десяти тонн грузов, и будем продолжать это и дальше. В скором времени поступят еще автомобили, которые сейчас проходят последнюю подготовку, и через неделю – десять дней, когда все формальности будут улажены, они будут переданы нашим бойцам.
Это очень важно, делаем это ради нашей победы. Сейчас помогают все: и волонтеры, и обычные люди, и президенты других футбольных клубов. ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис помогают с первых дней войны, и будем всячески содействовать и поддерживать наших защитников и в будущем
Кроме того, после сегодняшних новостей я провел совещание, и мы также решили поддержать херсонцев, пострадавших после подрыва рашистами Каховской ГЭС, что повлекло за собой гуманитарную катастрофу огромного масштаба. Это трагедия, это подлинный терроризм со стороны россиян против мирного населения. Поможем людям строительными материалами, продуктами питания, расселением и т.д. Все вместе мы должны содействовать нашей победе", - сказал Суркис.
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