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СМИ: Шахтер по условиям контракта будет обязан выкупить Лукаса Тейлора
Защитник отыграл нужное количество времени и стал чемпионом Украины
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Как сообщает источник, прописанные в соглашении для обязательного выкупа, были выполнены: Тейлор сыграл необходимое количество минут, а "Шахтер" завоевал чемпионский титул.
Ожидается, что "Шахтер" подпишет с 28-летним бразильцем 3-летний контракт. Сразу после этого Тейлор может отправиться в аренду в один из клубов бразильской Серии А.
"Шахтер" арендовал Тейлора прошлым летом, но футболист по ходу сезона не смог убедить тренерский штаб Игора Йовичевича в своих талантах.
Напомним, что защитник в сезоне 2022/23 провел за "горняков" 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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