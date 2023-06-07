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СМИ: Шахтер по условиям контракта будет обязан выкупить Лукаса Тейлора

Премьер-лига
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Защитник отыграл нужное количество времени и стал чемпионом Украины

СМИ: Шахтер по условиям контракта будет обязан выкупить Лукаса Тейлора

фото из соцсетей

Новина українською

"Шахтер" обязан выкупить у греческого ПАОКа защитника Лукаса Тейлора, который провел нынешний сезон в составе "горняков" на правах аренды. Об этом сообщают бразильские СМИ.

Как сообщает источник, прописанные в соглашении для обязательного выкупа, были выполнены: Тейлор сыграл необходимое количество минут, а "Шахтер" завоевал чемпионский титул.

Ожидается, что "Шахтер" подпишет с 28-летним бразильцем 3-летний контракт. Сразу после этого Тейлор может отправиться в аренду в один из клубов бразильской Серии А.

"Шахтер" арендовал Тейлора прошлым летом, но футболист по ходу сезона не смог убедить тренерский штаб Игора Йовичевича в своих талантах.

Напомним, что защитник в сезоне 2022/23 провел за "горняков" 16 матчей, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Лукас Тейлор
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