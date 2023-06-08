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Алефиренко вернется в Зарю из аренды в Черноморце - им интересуется бельгийский клуб

Премьер-лига
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Авагимян, вероятно, останется

Алефиренко вернется в Зарю из аренды в Черноморце - им интересуется бельгийский клуб

Фото: Instagram

Новина українською

Арендованный у "Зари" нападающий "Черноморца" Даниил Алефиренко вернется в расположение луганского клуба, сообщает ТаТоТаке.

Его контракт с луганчанами рассчитан еще на один год. При этом возможен вариант, что форвард сменит клуб уже этим летом - им предметно интересуется по крайней мере один из бельгийских клубов.

В сезоне УПЛ 2022/23 Алефиренко стал лучшим бомбардиром одесского клуба - 8 голов в 14 матчах весной.

В то же время полузащитник "Александрии" Артур Авагимян, вероятно, останется в аренде в составе "моряков" еще на один сезон. Его контракт с александрийцами рассчитан до лета 2025 года. Авагимян оформил 1 ассист в 12 поединках за "Черноморец".

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В статье: Заря (Луганск) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян Данил Алефиренко
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Источник:
ТаТоТаке

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