Алефиренко вернется в Зарю из аренды в Черноморце - им интересуется бельгийский клуб

Арендованный у "Зари" нападающий "Черноморца" Даниил Алефиренко вернется в расположение луганского клуба, сообщает ТаТоТаке.

Его контракт с луганчанами рассчитан еще на один год. При этом возможен вариант, что форвард сменит клуб уже этим летом - им предметно интересуется по крайней мере один из бельгийских клубов.

В сезоне УПЛ 2022/23 Алефиренко стал лучшим бомбардиром одесского клуба - 8 голов в 14 матчах весной.

В то же время полузащитник "Александрии" Артур Авагимян, вероятно, останется в аренде в составе "моряков" еще на один сезон. Его контракт с александрийцами рассчитан до лета 2025 года. Авагимян оформил 1 ассист в 12 поединках за "Черноморец".